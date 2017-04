Detectaron importantes irregularidades en el festival de música Lollapalooza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un importante operativo de control de personal en el Festival Lollapalooza, que se realizó este fin de semana, donde se relevaron a 327 trabajadores de los cuales 147 de ellos presentaban irregularidades.





Sobre los 147 trabajadores con irregularidades, 102 no contaban con el alta laboral, 42 no estaban declarados, 2 presentaban diferencias de remuneración y uno no tenía CUIL. Los empleados relevados realizaban tareas de armado y montaje del escenario, además de la iluminación, sonido, y seguridad, entre otros.





Los funcionarios de la Afip tuvieron como objetivo relevar a los empleados de las 70 empresas que intervenían en las tareas previas a la realización del festival, y encontraron que casi la mitad de ellas presentaba diferencias con lo que corresponde a la ley.