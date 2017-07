El dólar cerró junio con un récord de $ 16,88 promedio y llegó a los $ 17

El dólar terminó el último día de junio 13 centavos arriba respecto de la cotización de ayer y marcó un nuevo máximo histórico al cerrar en $ 16,88 para la venta al público, aunque en algunas entidades el tipo de cambio alcanzó los $17.





Con estos valores, el dólar avanzó 50 centavos en el mercado minorista, su máximo desde la salida del cepo e incluso, en términos nominales, desde la salida de la convertibilidad en enero de 2002. Los analistas explican la suba como una respuesta de los inversores a dos hechos puntuales: la cobertura que comenzaron a hacer los portafolios a partir del hecho de soborno que involucró al presidente de Brasil, Michel Temer, y la reconversión de carteras a instrumentos dolarizados por la cobertura previa a un momento electoral que acostumbra a darse en las inversiones argentinas.





En el medio, para justificar la suba, los operadores también apuntan a la noticia de que Morgan Stanley postergara hasta el 2018 la decisión de que ascender a la Argentina al grupo de países con mercados emergentes. Así, el valor del dólar en el mes pasó de los $15,95 y $ 16,38 con que terminó en mayo a $ 16,45 para la compra y $ 16,88 para la venta según el precio promedio operado hoy por las entidades financieras que releva el Banco Central de la República Argentina.





En algunos de los bancos que forman la muestra del BCRA la divisa llegó a los $17 como fue el caso del ICBC y en otros apenas 5 centavos abajo como en el Santander Río. En el Banco Nación el dólar subió 10 centavos en el día y también 50 centavos a lo largo del mes, terminando hoy a $ 16,40 para la compra y $ 16,80 para la venta.





En el segmento mayorista, el dólar subió hoy 13 centavos respecto de ayer y terminó en $ 16,53 para la compra y $ 16,63 para la venta. En el mes el dólar avanzó 53 centavos en este segmento y gran parte de esta suba se registró en la última semana donde sumó 45 centavos. "El cierre de mes contribuyó a acelerar la presencia de las órdenes de compra y llevaron al dólar a nuevos máximos históricos", explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.





Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio señaló que el dólar subió de manera sostenida desde el día 22 de junio pasado y "en el mes acumuló un incremento contra el peso de 3,3%". Para el analista hoy se produjo un incremento de la oferta de los agroexportadores que "aprovecharon los precios máximos del dólar desde el 2002" y también lo hicieron alentados por "una leve recuperación de los commodities que comercializan". Pero en contraposición "siguió la demanda por parte de bancos, empresas e inversores, en cambios de sus carteras activas que estaban en pesos con buenos rendimientos, pero que ante los últimos acontecimientos políticos, económicos que ya conoce sobradamente el mercado, hizo que los operadores tomaran nuevas posiciones de portfolios", dijo Izzo.





El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 551,4 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 137 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 770 millones, de los cuales el 40% fue pactado para julio a $ 16,84. El plazo más largo operado fue a octubre a $ 17,62. Diciembre con pocos negocios quedó en $ 18,14. Los precios subieron 5 centavos promedio, a pesar que el "spot" aumentó 13 centavos.