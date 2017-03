El video de la pelea entre productores, vendedores y el intendente de Olavarría

Un video filmado antes del trágico concierto del Indio Solari en Olavarría muestra a productores del músico que discutían con una vendedora de cerveza sobre el lugar donde debían instalarse los puestos de expendio de bebidas alcohólicas, un acalorado cruce de palabras que termina cuando el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, intenta calmar los ánimos y ordena a quien filmaba que apague la cámara.

Los productores del recital del Indio Solari, Marcos y Matías Peuscovich, intentaban convencer en un despacho municipal a los vendedores de cerveza de que no instalaran los puestos detrás del escenario.

"La gente no va atrás de los escenarios. Son recitales, por más que yo abra toda la calle la gente va a ir a otro lugar", indicó Matías Pesucovich, quien además se dirige a la mujer para sentenciar: "Corazón, vos nunca armaste una cantina atrás de un escenario y yo hace veinte años que hago shows". Todo esto bajo la atenta mirada del intendente Galli, quien se mantiene en un segundo plano durante la filmación.





En el video que emitió TN Central se escucha la respuesta de la mujer, fuera de cuadro: "Para vos pasa nada y para mí sí pasa, 300 mil personas no van a andar. Yo no vine a hablar con vos sino con el intendente, porque el intendente me dijo a mí que sí".

Mientras se enrdecen los ánimos, Galli hace ademanes para calmarlos, aunque justo antes de que finalice la grabación se ve al jefe comunal que señala a la cámara y pide que la apaguen.