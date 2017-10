"Evita votaría a Cristina, Perón votaría a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana"

"Es a las mineras, a los fondos buitre, a su familia, amigos, socios, a Edenor, a Edesur; esa es la lealtad que hoy puede exhibir el Gobierno. Por eso ser peronista hoy es decir ´basta ya'' Macri con tanta malaria para el pueblo", arengó la líder de Unidad Ciudadana. La ex presidenta, quien habló después de su compañero de fórmula, Jorge Taiana, también cargó contra Margarita Stolbizer, candidata de 1País. Recordó que la dirigente, cuando era diputada de la Alianza, en el año 2000, "fue miembro informante, presentó, fundamentó y pidió el voto" para aprobar la ley de flexibilización laboral que después se conoció como "Ley Banelco" por la sospecha de pago sobornos para la sanción de la norma.





"Esa diputada hoy acompaña, dicen que desde la oposición, una fórmula como senadora, y dice que no va a votar en contra de los trabajadores. ¿cómo le voy a creer si ya lo hizo una vez?", se preguntó Cristina Kirchner, en un claro intento por sumar votos de la coalición que integran Sergio Massa y Stolbizer.





Organizaciones políticas, sociales y sindicales afines al kirchnerismo colmaron el campo del estadio de Racing, y parte de sus tribunas, en el acto de cierre central de Unidad Ciudadana, donde se montó un escenario con un largo pasillo por donde circulaban los oradores en el centro de la cancha. En un acto con las tradicionales características de la liturgia peronista, desde el mediodía la zona de Avellaneda se convirtió en una ciudad colmada de micros que trasladaron a los militantes.





"Si sos joven, si no conseguís laburo y además estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensás; si no querés vivir en un país donde un pibe desaparece y nadie se hace cargo, y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado", dijo Cristina al pedir el voto para su candidatura. Y no se olvidó de mencionar a la líder de la Organización Tupac Amaru, hoy detenida en Jujuy, cuando indicó que "si sos realmente opositor, si te pareció que arrastrar a una mujer como Milagro Sala, sola en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales; si no estás de acuerdo, votá entonces Unidad Ciudadana".





Perón y Evita

Cristina también sostuvo que si Evita estuviera viva, la votaría a ella, mientras que Juan Domingo Perón sufragaría a favor de Jorge Taiana. "Yo me pregunto, si Perón y Evita estuvieron aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina. Perón a Taiana. Y los dos juntos a Unidad Ciudadana", dijo la expresidenta al encabezar un multitudinario acto en el estadio de Racing, en Avellaneda.

"Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos", remató.





La candidata kirchnerista llamó a "llenar esas urnas de votos". "Podemos y debemos ganar. Para ello, cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron; la necesidad de ponerle un freno y un límite al Gobierno. No por nosotros, sino por todos los argentinos y argentinas", completó.



La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, dijo hoy en un multitudinario acto electoral en el estadio de Racing Club que el Gobierno "prometió el oro y el moro" pero, después de 20 meses de gestión, se puede comprobar que "la única lealtad de (Mauricio) Macri es con los grupos concentrados de la economía".