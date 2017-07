Grieta en la Antártida: el Ministerio de Defensa publicó fotos de un vuelo de reconocimiento

#Video del desprendimiento del Iceberg de la barrera de hielo Larsen C en la #Antártida #Antartica pic.twitter.com/ggzLfroxIx @guardian

Los expertos en estudios antárticos de la universidad galesa de Swansea, en el Reino Unido , indicaron que el desprendimiento se produjo entre el último lunes y esta mañana, cuando la enorme masa glaciar se separó del segmento Larsen C del continente blanco.





El glaciólogo argentino Sebastián Marinsek, jefe de Glaciología del Instituto Argentino Atlántico, precisó en diálogo con Télam que el témpano que se desprendió "está a la deriva " y que es "un fragmento del frente de la barrera de hielo Larsen C".





Marinsek expresó que la dirección que tome "depende de la corriente, o puede ser que en algún lugar encuentre una zona menos profunda y quede detenido o no, o que al ser una masa muy grande se fragmente o se derrita, son cosas que hoy no se pueden afirmar, no se sabe".





En este sentido, el especialista precisó que "el comportamiento del témpano o iceberg (en inglés) es incierto, hay que seguir monitoreando", pero descartó que pueda aumentar el nivel de las aguas del océano "porque ya estaba flotando, tanto el témpano como la barrera; y si se derrite tampoco cambia porque está en equilibrio".