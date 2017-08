Habló el hombre que mató a dos compañeros porque le hacían bullyng: "Hicieron que sufra de impotencia sexual"

Además, contó que desde hace nueve años padece un severo problema de uretra por el que debió someterse a dos operaciones, no lo dejaba orinar de manera regular y sufría de impotencia sexual. Suárez, asegura que ese daño se lo habían ocasionado esos tres hombres con los que convivía diariamente: Hugo y Damián Rojas y Hugo Herrera."Me ponían cosas en el mate para que no tuviera erecciones", ­insistió.





"Ellos me mataron en vida", afirmó. Había dejado de a poco de ir a los asados y a los partidos de fútbol a los que lo invitaban por el maltrato que recibía. A pesar de decir que estaba arrepentido reveló que fue la única forma que encontró para que no lo molestaran más.





Suárez también realató que los hombres a los que atacó fueron a su barrio –San Fernando, en la zona sur de la ciudad– para "hablar mal" de él ante la qui­nielera, el carnicero y en el gimnasio al que concurría.





Por otro lado, dijo que en dos oportunidades le dijo al dueño de la empresa que era objeto de todo tipo de burlas y ataques, pero que no encontró ninguna respuesta positiva a pesar que trabajaba allí desde hacía 11 años picando y embolsando hielo."Lo único que me dijo fue 'por qué no te vas'; dos veces me lo dijo, que no había pruebas. Y yo no tenía plata para poner un abogado", relató el asesino.





El 14 de agosto, Suárez había disparado varias veces contra los Rojas, padre e hijo, con un pistola calibre 32. Luego apuñaló con una tijera a Herrera, que continúa internado en grave estado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Más tarde, avisó lo ocurrido a la Policía.

