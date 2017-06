Indignado con el recorte a discapacitados, Rial presentó la conmovedora historia de Lautaro

La polémica determinación del Gobierno de dar de baja alrededor de 70 mil pensiones a discapacitados generó y aún genera todo tipo de críticas. En ese sentido, Jorge Rial decidió abrir la edición de Intrusos de este miércoles con un durísimo editorial en contra de la decisión del oficialismo, al que calificó, entre otras cosas, de "insensible".





"Personalmente, estoy tan enojado, tan indignado, tan dolorido, tan decepcionado con la decisión que tomó el Gobierno con las pensiones para la discapacidad, que realmente me da vergüenza. Ojalá pudieran ustedes tener un poco de la vergüenza que sentimos nosotros. No los elegimos para esto. Y cuando digo que no los elegimos es porque personalmente los voté", comenzó el conductor.

"Los que se fueron eran unos ladrones, estamos totalmente de acuerdo. ¿Está la Justicia laburando? Que vayan a fondo, que vayan en cana y que devuelvan todo. Ahora, ustedes son unos insensibles. ¿Dónde dejaron el corazón? ¿En qué lugar de su country dejaron el corazón? ¿Cómo se puede ser tan hijo de p...?", agregó.

"No tienen sensibilidad, de verdad. Se criaron en el patio del recreo del Cardenal Newman. Se criaron en un balcón. Vivieron siempre del Estado. Son pibes bien, no conocen la calle", señaló luego Jorge, quien presentó el caso de "Cachorro", un hombre conocido por todos los integrantes del programa, que se gana la vida vendiendo lo que puede y que hace unos años fue padre de un nene con Síndrome de Down.

"Ese es Lautaro, hay muchos más", señaló Jorge tras mostrar un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se puede ver al pequeño hijo de "Cachorro". "Vayan a dormir la siesta, como siempre. Y cuando se levanten, piensen en lo que hicieron", completó el conductor.

Este es Lautaro. Tiene síndrome de down. Es hijo de mi amigo Cachorro. El se gana la vida vendiendo lo que puede para llegar con dignidad a fin de mes. Ayer me preguntó porque le sacaron la pensión. Yo no pude contestarle. Tal vez algún funcionario lo pueda hacer. Para eso hay que tener corazón. Lo veo difícil. Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 6:25 PDT

