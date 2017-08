La emergencia en adicciones y el tratamiento de cardiopatías congénitas avanzan en Diputados

Durante las reuniones de comisión de ayer en Cámara de Diputados, la declaración de emergencia nacional en adicciones, y el tratamiento de cardiopatías congenitas por parte de las obras sociales, lograron dictamen en la Comisión de Salud, y pasaron ahora a la Comisión de Presupuesto.





Respecto de la primera iniciativa, el texto que pasó a presupuesto propone declarar la emergencia en materia de consumos problemáticos en todo el territorio Nacional a fin de crear y ejecutar los programas y acciones propuestos en el articulado del proyecto. Para ello, solicita la creación en el ámbito de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos.





En contacto con UNO Santa Fe, la diputada nacional Silvina Frana, mostró su satisfacción por el avance de los proyectos que impulsa y contó que respecto de la declaración de emergencia, la gran discusión se dará ahora en la Comisión de Presupuesto, ya que el principal reparo del oficialismo fue el financiamiento de los programas y acciones que prevé la norma.





"Logramos que todos los legisladores opositores firmen un dictámen de mayoría, y el Pro firmó uno de minoría. Ahora viene la gran discusión en prespuesto, porque en lo que todavía no hay acuerdo es en cómo se va a financiar la emergencia. Nosotros tenemos distintas propuestas, como por ejemplo aplicar un porcentaje a las importaciones de bebidas alcohólicas, y de artículos que compitan con los nacionales", comentó.





"Por su parte, el Frente Renovador propone un impuesto a la publicidad de las bebidas alcoholicas, y en ese caso, la provincia de Santa Fe es productora de cerveza y ahí aparece un conflicto, pero en todo caso, la última palaba la tiene que tener el Pro, que es quién maneja los fondos públicos.

Ellos hablan de hasta endeudar el estado para esto, y nosotros no estamos de acuerdo porque no es un tema circunstancial. La emergencia en adicciones es algo creciente y tiene que formar parte de una política permanente, por eso no nos podemos endeudar por esto", agregó Frana.





Cardiopatías congénitas





En tanto, con respecto al tratamiento de caridopatías congénitas, el texto que pasó a Presupuesto dispone la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las ecocardiografías fetales para todas las embarazadas entre las semanas 16 y 28 y la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.





"Significa tener un diagnóstico precoz, durante el embarazo para que se detecten las cardiopatías y que el bebé nazca donde se lo pueda atender. Porque finalmente, estas cardiopatías requieren de alta complejidad que no hay en todo el país. Entonces, es la posibilidad que lo puedan atender (al bebé y a su madre) en el lugar donde lo van a intervenir con cirugía o con cualquier otro tratamiento", explicó la legisladora.





La iniciativa también prevé que haya difusión y capacitación sobre la temática, y que se cree una red de atención de pacientes con cardiopatías congénitas "porque habitualmente, se tratan al momento de nacer, y muchas perduran a lo largo de la vida del paciente".





"Esto demoró mucho en salir de la comisión de Salud, el año pasado ya hubo un dictamen, pero perdió estado parlamentario, y lo de ayer fue un avance importante, porque el año pasado el Pro no había firmado el dictámen y este año si", resaltó Frana.





"Tuve conversaciones con el presidente de la Comsión de Presupuesto (Luciano Laspina), le llevé todos los antecedentes, y él se mostró muy de acuerdo en que esto se trate, así que me imagino que no vamos a tener ningún inconveniente", finalizó.