La lucha de Salvador: recibió un nuevo corazón y fue trasplantado con éxito

Salvador Salbucci tiene 13 años y padece una falencia cardíaca. Hasta hace pocas horas, se encontraba internado en estado crítico en la Fundación Favaloro, luego de haber recibido la donación de un corazón.





Pero lamentablemente el órgano no se adaptó correctamente y no funcionó como se esperaba. Este viernes, tras haber sido beneficiado por otro donante, fue operado con éxito y está a la espera de su pronta recuperación.





La historia del chico de 13 años que conmovió a todos y fue difundida por las redes sociales tiene un final esperanzador: Salvador, quien padecía una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que reduce la capacidad del corazón de bombear sangre, necesitaba un corazón urgente. El viernes pasado tuvo la fortuna de haber recibido un corazón en tan sólo 48 horas de espera. Los médicos realizaron el trasplante pero el corazón no funcionó como esperaban. Esto despertó una alerta y desencadenó un pedido de suma urgencia para que aparezca otro donante. Y así fue.





Luego de que el nombre de Salvador se haya encontrado en estado de "emergencia nacional" y en orden de urgencia en la lista del Incucai a la espera de un nuevo órgano, el niño de 13 años recibió el corazón de otro donante pocos días después. Tras una larga e intensa operación, personal médico de la Fundación Favaloro realizó el trasplante con éxito y ahora esperan que Salvador se recupere.





Miles de personas manifestaron su apoyo a la familia y ayudaron a difundir el pedido de ayuda a través de las redes sociales bajo la consigna "Un corazón para Salva". Asimismo, varios famosos hicieron lo propio: Juan Carr, Pablo Echarri, Martín Palermo, Federico Insúa, Lizy Tagliani Catherine Fulop , entre muchos otros, brindaron su contención y colaboraron con la concientización de la importancia de donar órganos.

Laura Busto, la tía de Salvador, se comunicó con Infobae luego de la operación. "El gran paso está dado", afirmó, conmovida por la aparición de un nuevo corazón y el trasplante realizado. "Esperábamos el milagro pero no lo podíamos creer", agregó, y continuó: "Es una situación completamente afortunada. No es nada habitual que en el lapso de una semana alguien reciba dos veces el órgano que necesita".

En relación a la situación que atraviesa la familia de Salvador, Laura dijo: "Es de alegría pero no terminó acá. Es el gran paso. Pero las próximas 48 horas son fundamentales para la recuperación". Además, agradeció el apoyo recibido por parte de la gente, de las instituciones, y del personal médico. "Nos sentimos bendecidos y estamos totalmente agradecidos. Ni hablar de la Fundación (Favaloro). El trabajo y el trato de los médicos es excelente".

Pero Laura no se remitió únicamente a que Salvador haya recibido el corazón y fuera trasplantado con éxito. De hecho, el énfasis de Laura estuvo puesto en la importancia de la concientización y movilización de la donación de órganos.





"La campaña que hicimos no era sólo por el corazón de Salvador. La gente cree que tiene acceso fácil a los órganos y no es así. Nosotros aprovechamos la impotencia de estos días para fomentar la concientización. Nosotros estamos al lado de Justina, una nena que está esperando un órgano hace más de dos meses, y los que le llegan no le son compatibles", aseguró Laura, intentando dar a conocer la desesperada situación de otras familias.





Respecto a esto, la tía de Salvador habló de la campaña que se realizó en redes sociales y en los medios: "Fue increíble. Sensibilizó y movilizó un montón. Lo que buscamos es tomar conciencia y estamos seguros que cuando nos unimos, las cosas cambian. Iniciamos algo que ya sabemos que vamos a continuar", agregó.

Laura contó que, en este tiempo en el que ellos hicieron campaña, "un montón de gente se postuló como donante en el Incucai", y resaltó la falta de información que tiene la gente respecto de este tema.

Una persona puede llegar a donar hasta 7 órganos y de esta manera se pueden salvar muchas vidas. El proceso de anotación es muy rápido y simple, y se puede encontrar en la página del Incucai.





