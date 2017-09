La ex presidenta Cristina Kirchner participó este viernes de una misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Merlo, en la que se pidió "por la aparición con vida de Santiago Maldonado ".

Si bien la actividad fue difundida por el mismo equipo de prensa de Unidad Ciudadana, horas más tarde salió a la luz otro episodio: la ex presidenta fue increpada por la madre de una de las víctimas de la tragedia de Once.

Mónica Graciela Bottega, madre de Tatiana Pontiroli, relató en su cuenta personal de Facebook cómo fue el tenso encuentro: "Hoy en la iglesia de la Merced, en Merlo el obispo celebró una misa por la aparición con vida de Maldonado. Me sume por el cuidado de la vida de todos. Estoy esperando que empiece la misa y veo un revuelo desde adelante donde yo estaba un revuelo en el fondo del templo..una señora me dice ... vino Cristina Kirchner !", comenzaba el relato.

La mujer decidió acercarse al banco donde estaba rezando la ex mandataria y mirándola "fijo a los ojos" le recriminó que "pide por la vida de Maldonado" pero "nunca se hizo cargo de la masacre que causó la muerte a 52 inocentes".

"Los guardaespaldas se me acercan y les digo que se queden tranquilos, que yo ya me iba, que la que tenía que rezar era la señora, no yo. Y entre lágrimas salí de la iglesia", concluyó Mónica.





Al momento, Cristina Kirchner no se refirió al tema en las redes sociales y tampoco ofreció una respuesta a la mujer.