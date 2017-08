La novia del detenido por el caso Anahí: "Pongo las manos en el fuego por él"

Florencia, en diálogo con Mauro Viale, expresó: "A mí el amor no me enceguece. Sé que no fue él". Y luego, tras dar detalles de los movimientos de Bazán en los días que Anahí estaba desaparecida, agregó: "No hay pruebas suficientes para que esté detenido. La Justicia evidentemente es muy deficiente".





El abogado de Bazán, Lucio De La Rosa, aseguró que su cliente es un "perejil" en la causa y denunció que también "lo apretaron".





"Los tiempos procesales son lógicos, pero la lentitud de las pericias perjudica a mi asistido después de la declaración de testigos y que se haya probado que no hubo contradicciones", explicó el letrado.





Cómo fueron las últimas horas de Anahí

El novio de Claudia Ferro apuntó contra los "usurpadores" de la casa

