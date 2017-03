La polémica propuesta de Vidal: anunció un premio a los docentes que no pararon

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció hoy un pago a cuenta de un futuro acuerdo salarial con los gremios, junto a premios para los que no hicieron paro y el descuento de los días para los que se adhirieron y pidió a los sindicalistas que vuelvan a negociar, pero que antes digan si son "kirchneristas".

Vidal instruyó a sus ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, dictar dos resoluciones para poner en marcha las medidas anunciadas, mientras esperan volver a negociar con el Frente Gremial Docente.

La primera de las resoluciones oficializará un adelanto de paritaria equivalente entre 1.500 a 3.750 pesos que serán pagados a todos los docentes como adelanto a cuenta del acuerdo que espera se pueda alcanzar.

La segunda medida consiste en un reconocimiento extraordinario y por única vez de 1.000 pesos al presentismo para todos los maestros que decidieron "dar clases y preservar a los chicos" desde que se inició el ciclo lectivo 2017.

"Ya decidimos que no nos importa pagar costos electorales con tal de dar el debate por la educación pública. Está bien que los dirigentes sindicales nos digan dónde se van a parar para dar esta discusión", dijo Vidal al cuestionar a "algunos" gremialistas.

Vidal pidió a los secretarios generales de FEB, SUTEBA, UDA, AMET, SADOP y UDOCBA que "se sinceren" y "digan si son kirchneristas", al sostener que aún no hubo acuerdo salarial por motivaciones políticas.

Si bien la huelga viene siendo promovida por todo el Frente Gremial Docente, la administración bonaerense de Cambiemos apunta principalmente contra el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, quien en los últimos años se mostró muy cerca de la expresidenta Cristina Kirchner.

No obstante, uno de los principales gremios en conflicto, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), anunció que no hará paro en la doble jornada de hoy y mañana, diferenciándose de SUTEBA.

Vidal se quejó porque "no hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales sino de conflicto, con la intención de que se extienda el mayor tiempo posible, con dos perjudicados: los chicos y sus familias, y segundo los docentes que no cobran un aumento desde enero".

"Ante cada una de las cinco propuestas salariales la respuesta siempre fue anuncios de más paros. No somos ingenuos", dijo la mandataria en una conferencia de prensa junto a Lacunza, Finocchiaro y al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.



Vidal dijo que su administración va a "seguir convocando" a los referentes gremiales y les pidió que asistan mañana a las 17:00 a un nuevo encuentro en La Plata, después de haber faltado a las últimas dos reuniones a las que sólo fueron AMET, Soeme y UPCN.

"Yo no soy candidata ni estoy trabajando por futuras candidaturas. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos y no estoy preocupada por mi futuro cargo público. Estoy acá para dar este debate", afirmó Vidal.

Al responder consultas de la prensa, Lacunza dijo que los docentes que hicieron paros sufrirán los descuentos porque no hubo una contraprestación al Estado provincial, que administra recursos de terceros.

"El monto diario de descuentos para el salario promedio docente que está en 19.000 pesos será de unos 600 pesos por cada día de paro, por lo que alcanzará los 6.000 pesos a quienes paren diez días en marzo. Y para el salario inicial será de 300 pesos diarios", dijo Lacunza.

A su vez, Finocchiaro aclaró que los días de clases perdidos serán recuperados "no por una cuestión sancionatoria a nadie" sino para que alcanzar el cumplimiento de los contenidos pedagógicos.

Una parte de los días perdidos por la huelga docente se recuperará en el receso invernal (julio) y el gobierno bonaerense está analizando otras distintas alternativas para completar la recuperación de todas las jornadas.