Las 30 frases destacadas del discurso de Macri

"Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no sólo hablo de la política"





"No exagero cuando digo algo que voy a repetir hasta el cansancio: somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre"





"En vez de quedarnos mirando los fracasos del pasado tenemos que mirar al futuro"





"El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca"





"No se trata de sacar o ajustar sino de poner. Ceder en algo para crecer"





"Hoy podemos decir con alivio que los argentinos maduramos, que desafiamos esas actitud de quedarnos quietos y resignarnos; que entendimos que todos los problemas tienen solución y que depende de nosotros"





"Detrás del cambio hay a veces una mirada reaccionaria y conservadora; hay privilegios"





"Reformarse es crecer, y Argentina entró en una etapa de reformismo permanente y no hay que tener miedo a las reformas"





"Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Debemos diseñar el sistema de impuestos equitativos"





"Tenemos que avanzar hacia un esquema de reglas de juego que fomente el empleo privado formal"





"Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido"





"No tendría que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales"





"No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria".





"Reformar el país es darle las alas que necesita para volar en el mundo de hoy; superar las trabas para volver al país dinámico"





"Los argentinos vivimos presos de la lógica autocomplaciente del fracaso"





"Creo que nos hemos obsesionado en debatir ciertos temas; no se trata de negar nuestra historia"





"Para salir de la pobreza tenemos que organizarnos. Para eso los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar una hoja de ruta con reglas que den estabilidad"





"Construir un estado que no esté al servicio de la política, sus funcionarios o los gremios. Esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral"





"Una nueva relación fiscal entre el Gobierno y las provincias. Convoco a los gobernadores a pensar en soluciones duraderas. Acordar una distribución de recursos equitativa"





"No nos gusta endeudarnos pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación"





"El miércoles vamos a presentar una propuesta de una reforma tributaria con mira en la equidad y el largo plazo"





"Vamos a presentar algunas iniciativas orientadas a la formalización del trabajo no declarado, crear nuevas formas de contratación, mejorar el equilibrio del trabajo y la vida familiar, combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral"





"Queremos dejar atrás un estado complicado, lento, burocrático con normas llenas de vueltas basadas en la desconfianza"





"Las empresas deben animarse a pensar no solo que pueden arrancarle a los Gobiernos de turno sino también cuál es su aporte a la sociedad"





"Seremos implacables cuando se burlen normas de la competencia en perjuicio de la gente"





"Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados"





"No puede ser que haya más de tres mil sindicatos y solo 600 firmen paritarias anualmente", se quejó Macri.





"Hay que ser respetuosos del poder judicial, cumplir con sus sentencias y con el parlamento, donde la presencia de funcionarios públicos es necesarios para informar y rendir cuentas"





"Queremos un país en el que la inflación y la corrupción sean intolerables"





"Hay repartidos por el estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos en todos lo niveles logran ubicar amigos parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo es el de la biblioteca nacional del Congreso de la Nación que tienen más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo, 1700 empleados es un número escandaloso. Este tipo de estafas se tienen que terminar"





"Hay una mejor manera de trabajar que armar kioscos para los amigos de la política"





"No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de la justicia. Que bueno sería que la Justicia de el ejemplo"