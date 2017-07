Las prepagas aumentarán 5% en septiembre y 5% en octubre

Las cuotas de la medicina prepaga aumentarán 5% en septiembre y otro tanto en octubre y así llegarán este año a un aumento cercano al 27%, informaron hoy el superintendente de Servicios de Salud, Luis Cervino, y el presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), Néstor Gallardo.





El vocero del sector explicó que las alzas se deben a mayores costos médicos y a la incidencia de la segunda cuota del aumento salarial en el gremio de la Sanidad. Frente a esta decisión, precandidatos a diputados por Unidad Ciudadana presentaron un amparo contra el aumento con el objetivo de "frenar un nuevo ajuste en la economía familiar".





Gallardo, en diálogo con radio El Mundo, dijo que las subas son "el ajuste anual que acompaña a los aumentos de las paritarias del sector". Explicó que el alza en las cuotas es "aplicable a partir de julio" y recordó que se autorizó un 6% de suba este mes y otro 5% en agosto, "lo que suma 11%".





Agregó que "luego aparecen dos parciales de septiembre y octubre, de 5% cada uno, lo que aproximadamente resulta en 21%". Gallardo recordó que a principios de año había habido un primer aumento retroactivo del 6% como "saldo del 2016", que fue autorizado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio.





En total, el incremento rondaría el 27% a lo largo de todo 2017, explicó el vocero. El empresario habló en nombre de una entidad que agrupa a una treintena de compañías de medicina prepaga, pero no incluye a las mayores de la actividad, como Medicus, Osde o Galeno, entre otras.





"Este es más o menos el valor que acompaña las pautas salariales generales. El impacto debería ser teóricamente neutro, pero también aumentan los insumos", añadió Gallardo. Por su parte, Cervino dijo al diario Clarín que "por los mayores costos médicos y la incidencia de la segunda cuota del aumento salarial de Sanidad, habrá otro aumento de la cuota en torno del 10%.





Y para aminorar el impacto directo será autorizado en dos cuotas, para septiembre y para octubre", precisó. En base a los nuevos valores, Gallardo dijo que los planes promedio de una familia compuesta por dos adultos y dos menores serán de $ 4.000 mensuales y hasta $ 10.000 según el nivel de cobertura.





En lo que respecta a la presentación judicial, la primera precandidata diputada nacional por Unión Ciudadana, Fernanda Vallejos, señaló: "Este amparo es la voz de los que no son escuchados. Un amparo al servicio de la gente y sus preocupaciones", agregó la economista.





Por su parte, otro de los candidatos que presentaron el pedido de amparo, el ex intendente de La Matanza y postulante a diputado Fernando Espinoza, advirtió que el Gobierno "impone techo y metas inflacionarias para las paritarias, para los trabajadores", mientras que "el bolsillo de la gente no da más". También el ex gobernador bonaerense y precandidato a diputado nacional Daniel Scioli manifestó: "Un aumento en las cuotas de las prepagas de medicina como el planteado "resulta inexplicable y carente de justificación".