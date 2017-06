''Limpiavidrios'' rosarinos pidieron a Messi que les permitan trabajar durante su casamiento

La agrupación ´Limpiavidrios Unidos de Rosario´ solicitó hoy a Lionel Messi, que mañana se casará por civil en un hotel-casino de la ciudad, que interceda ante las autoridades del operativo de seguridad para que les permitan desarrollar "en forma normal" sus tareas mientras dure la boda y la posterior fiesta.





A través de un comunicado al que tuvo acceso Télam, ''limpiavidrios'' rosarinos pidieron al astro de Barcelona que interceda ante las autoridades del operativo de seguridad, para que les permitan trabajar en cercanías del Hotel Casino City Center mientras se desarrolle la boda.





En el escrito los trabajadores felicitan en primer lugar a Messi y su mujer Antonela por el casamiento de mañana, y calificaron al rosarino como "uno de los hijos de Argentina más importantes de todos los tiempos, un jugadorazo dentro y fuera de la cancha".





"El hecho de que hayas vuelto a nuestra ciudad al costado del Paraná para casarte, lejos del lugar donde vivís, habla mucho de vos, de tu grandeza y humildad. También creemos que no es un dato menor que tantos amigos tuyos se hayan movilizado desde distintas partes del planeta hasta estos pagos del sur. Eso habla de cuanto te quieren quienes comparten el día a día con vos, de cuán grande es el cariño y la ternura que contagiás", se extiende el texto.





"Por eso nos tomamos el atrevimiento de escribirte, ya que somos más de 30 limpiavidrios que llevamos el pan a casa con nuestro trabajo y con eso encontramos una salida a la situación tan dura por la que pasan miles de argentinos. Lionel, hermano, te escribimos porque no creemos en las casualidades. Que te cases en la esquina en la que nosotros laburamos todos los días, es para nosotros motivo de orgullo. Pero también de preocupación", aclara el escrito.





El comunicado refiere puntualmente que "debido al operativo de seguridad, quienes trabajan en la parada de las calles Batlle y Ordoñez que se cruzan con el Boulevard Oroño no pueden trabajar. Y si no trabajamos, nuestra familia no tiene cómo parar la olla".





"Es por eso que te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos llevar adelante nuestra tarea con normalidad. Somos simples laburantes, y laburar es lo único que queremos", le piden finalmente los limpiavidrios a Messi.