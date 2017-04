Lollapalooza 2017: AFIP detectó 45% de empleados con irregularidades en su registración

Sobre los 147 trabajadores con irregularidades, 102 no contaban con el alta laboral, 42 no estaban declarados, 2 presentaban diferencias de remuneración y 1 no tenía CUIL. Los empleados relevados realizaban tareas de armado y montaje del escenario, además de la iluminación, sonido, y seguridad, entre otros.

El encuentro se realiza todos los años en el país y convoca a artistas de gran nivel en el Hipódromo de San Isidro -Buenos Aires -.

Los funcionarios de la AFIP tuvieron como objetivo relevar a los empleados de las 70 empresas que intervenían en las tareas previas a la realización del festival, y encontraron que casi la mitad de ellas presentaba diferencias con lo que corresponde a la ley.

Fuente: Prensa AFIP