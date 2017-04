Los anuncios de inversión de empresas estadounidenses en Argentina alcanzaron a u$s 7.600 millones

Los anuncios totales de inversión realizados por parte de empresas de capital estadounidense desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri hasta el 31 de marzo de este año alcanzaron los u$s 7.600 millones, informó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El dato se conoce días antes de la visita del presidente Macri a su par estadounidense, Donald Trump, con quien se reunirá el jueves en Washington. Macri aprovechará el viaje a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios petroleros a fin de aumentar el nivel de inversiones.





La agencia precisó que los anuncios totales de inversión realizados desde el 11 de diciembre de 2015 hasta el 31 marzo de 2017 alcanzaron los u$s 58.600 millones, de los cuales 49 son de empresas estadounidenses.





De acuerdo al reporte, hay proyectos de inversión en diversos sectores como infraestructura, energías renovables, generación de energía eléctrica, minería, petróleo y gas, agroindustria, bienes industriales y de consumo, turismo, tecnología, desarrollos inmobiliarios, servicios basados en el conocimiento y salud.





El destino de estas inversiones incluyen a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta. El saldo de la balanza comercial bilateral arroja un saldo deficitario para Argentina en los últimos 10 años y en 2016 el comercio total con Estados Unidos fue de u$s 11.371 millones.





El rojo para Argentina fue de u$s 2.530 millones. Estados Unidos totalizó importaciones por u$s 2.251.605 millones y exportaciones por u$s 1.453.721 millones de dólares lo que significó una leve merma respecto al año anterior (2015), tanto en las compras como en las ventas, del 2,8%. Durante el 2016 las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos reflejaron un avance respecto al año anterior, registrando envíos que alcanzaron los u$s 4.421 millones, lo que representa un incremento de 30% interanual.





El biodiesel, producto argentino más exportado a Estado Unidos, experimentó en 2016 un incremento de 195% respecto al año anterior, lo que representó un 15% del total de las ventas argentinas a dicho destino. Con el fuerte incremento en las compras, hace diez días el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación sobre las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia por posible competencia desleal y entregas de subsidios, respecto a lo cual se espera una decisión preliminar el 8 de mayo.





Los productos exportados que le siguen en importancia son los vinos, excluidos los espumosos, que representan 14%, aceites crudos de petróleo 13% y aluminio sin alear 7%. En un análisis por rubro se observa que productos químicos fue el de mayor incidencia en las colocaciones argentinas a Estados Unidos durante 2016, con un crecimiento de 122% interanual.





Por su parte, las importaciones mostraron un retroceso interanual de 9% en un contexto de incremento de 32 puntos porcentuales a nivel lustro. Estados Unidos es el principal origen de las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibe América Latina, aportando en 2015 el 25% de los flujos que recibe la región.





La participación es más importante en México y América Central, en los que llega al 50%, mientras que en América del Sur se ubica en torno al 20%. En Argentina, Estados Unidos es el principal origen de la IED, contando hasta 2015 un stock de u$s 19.800 millones, lo que representa el 25% del total.