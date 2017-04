Los padres de Micaela recibirían al hermano mellizo de Wagner

"Somos todos en parte culpables por permitir ciertas cosas, dejarlas pasar y decir 'a mí no me tocó'. Esto se tiene que terminar, porque podemos ser cualquiera", expresó Néstor García ante la prensa, en el velatorio de su hija Micaela , asesinada en Gualeguay el sábado 1° de abril.

Sobre la posibilidad de recibir a Maximiliano Wagner, hermano mellizo del detenido Sebastián Wagner, García pidió tiempo pero señaló que lo recibirán. En este punto señaló que su esposa, Andrea está de acuerdo. "Son dos personas distintas", puntualizó.

En tanto indicó que, luego de los trámites judiciales, cremarán los restos de su hija y esparcirán sus cenizas en el barrio Villa Mandarina donde la joven llevaba adelante su militancia.

Luego confirmó que designaron un abogado para conformar la querella contra Wagner y que aún no decidieron si irán contra el juez Rossi, quien pidió 10 días de licencia por depresión tras el hallazgo del cuerpo de Micaela.

El velatorio

La particular y ruidosa ceremonia, repleta de jóvenes estudiantes y compañeros de militancia de la joven de 21 años, se llevó adelante en el Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay, con música de fondo, cánticos, banderas y pancartas con consignas sociales.

García remarcó que el femicidio de su hija "se pudo haber evitado" y dijo que parte de la responsabilidad, directa o indirecta era del intendente de Uruguay, quien tomó la decisión de eliminar el sistema de monitoreo con 8 domos a 360 grados, para ahorrar tres sueldos. "Tomos todos en parte culpables por permitir ciertas cosas, no decir nada y dejarlas pasar, porque 'a mí no me tocó'. Eso tiene que terminar, porque le puede pasar a cualquiera", dijo ante las cámaras.