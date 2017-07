"Ser independientes significa que nuestro futuro depende de nosotros. Que nos comprometamos y que trabajemos con pasión y que decidamos ser protagonistas y también que entendamos que aislados no llegamos a ningún lado. Que hay que formar buenos vínculos y que hay que tirar todos juntos para adelante", puntualizó en el acto conmemorativo por los 201 años de la Declaración de la Independencia nacional."Los argentinos estamos listos para asumir un rol protagónico en el escenario mundial y para ser parte de las respuestas a los desafíos globales más urgentes, pero el más importante es sacar a millones de argentinos de la pobreza", subrayó el mandatario, Macri puso de relieve la tarea que acaba de cumplir en Alemania representando al país en la cumbre del G20 que concluyó el sábado y que deparó "una gran oportunidad para afianzar vínculos con el mundo y generar confianza" para que haya "más trabajo para los argentinos".Además agradeció a la tripulación del buque escuela "por habernos traído este pedacito de Argentina en un día tan importante" "Mi corazón está con los argentinos. La patria se vive en el corazón de cada argentino, como los argentinos que viven aquí en Hamburgo y que nos están acompañando, en el corazón de cada jujeño en Humahuaca, de cada bonaerense de Monte Grande, de cada fueguino de Río Grande y en cada argentino que anda por el mundo con su mate bajo el brazo y el pecho lleno de orgullo", afirmó.En ese marco el presidente abogó en favor de seguir trabajando "juntos" para aportar a la construcción del "gran sueño de una Argentina unida con oportunidades para su gente en cada provincia".El Presidente estuvo acompañado durante el acto por la primera dama, Juliana Awada; los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Además, participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el vocero presidencial, Iván Pavlosky, el embajador argentino en Alemania, Luis María Kreckler, y las diputadas nacionales Karina Banfi, Silvia Lospennato y Cornelia Schnmidt-Liermann. También estuvo presente en la ceremonia el senador a cargo de la cartera de Economía, Transporte e Innovación de la ciudad de Hamburgo, Frank Horch, quien dio la bienvenida al Presidente a su llegada al barco.Macri puso de relieve que "hace un año y medio empezamos a sentar las bases para la Argentina que queremos, fortaleciendo nuestra economía, generando empleo de calidad, acompañando a los argentinos que necesitan apoyo para salir adelante y avanzando con el plan de infraestructura más importante de nuestra historia".Dijo que "hablar de la Argentina que queremos es hablar de argentinos que pueden tener una casa propia gracias a los nuevos créditos hipotecarios más baratos que un alquiler; es hablar de los jubilados que por fin han cobrado lo que se les debía gracias a la reparación histórica"."Es hablar de que cada argentino tenga agua potable y cloacas. Que la producción de un chacarero de Río Negro llegue al país y al mundo. Que las 800 mil familias que viven en villas y asentamientos estén cada vez más cerca de tener un título de propiedad. Que por primera vez los millones de monotributistas que tengan hijos puedan recibir asignaciones familiares. Que las Pymes puedan tener beneficios para poder crecer y dar trabajo", puntualizó."Y todo eso no queda en un discurso. Lo estamos haciendo", subrayó. Además sostuvo que el Gobierno está haciendo "lo que hay que hacer y poco a poco la resignación va perdiendo lugar y crece el sí se puede". "Tengo esperanza cuando imagino el futuro y la razón de esa esperanza son los argentinos, que me demuestran todo lo que somos capaces de lograr", agregó."Le mando un abrazo a cada argentino que está celebrando este día en cada rincón del país. Viva la patria!", dijo el mandatario antes de invitar a todos a compartir el tradicional chocolate patrio a bordo de la fragata Libertad, que desde el 22 de junio pasado recorre puertos europeos como parte de su viaje anual de instrucción.