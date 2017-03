Macri: "más de un tercio de los argentinos está en situación de pobreza"

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconoció hoy que "un tercio de los argentinos está en situación de pobreza", pero destacó que la producción del campo, que "este año pinta ser récord en trigo", es el camino a través del que su gobierno busca generar las condiciones para revertir la situación actual y





"Hoy por primera vez en cinco años la Argentina va a crecer", señaló Macri, en su visita a la empresa rosarina Arag, y agregó: "Pero sabemos que en no en todas las provincias pasa lo mismo que en Santa Fe, que no ven los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer, que no todos los sectores no están en la situación que está el campo".

"Cuando hablamos de pobreza cero no hablamos de un día para otro, hablamos de una meta, que no importa que no sea una situación presente, lo que importa es lo que hacemos todos los días para acercarnos a ese lugar, cuántos argentinos rescatamos de esa situación", explicó Macri.

"Sabemos que hay más de un tercio de los argentinos que están en situación de pobreza", admitió el primer mandatario, y concluyó: "Ellos son los primeros que necesitan que les generemos una oportunidad, a partir de su trabajo, de su contribución al desarrollo del país, puedan también ese espacio para construir su familia, para ser felices".