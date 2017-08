Macri: "No hay ningún proyecto sobre la edad jubilatoria"

El Presidente de la Nación Mauricio Macri se refirió esta mañana a distintos temas de la coyuntura nacional, entre ellos, el debate que surgió respecto a la posibilidad de una flexibilización la edad jubilatoria.





"No hay ningún proyecto en marcha, lo que está previsto es que la comisión del Congreso que está trabajando para eso pueda dar esa discusión y comience a pensar propuestas", explicó el mandatario en declaraciones al programa de María Julia Oliván en Radio Nacional.





Macri admitió que la mejora en la situación económica no le está llegando a todos: "La Argentina hoy está creciendo, pero sé que eso no significa que todos hayan percibido esas mejoras porque esto es recién el comienzo de un camino. El sueño de la Argentina que queremos lleva bastante más que 18 meses", enfatizó.





En este sentido, el mandatario reiteró la necesidad de bajar los impuestos a nivel provincial y nacional, por ejemplo los ingresos brutos. "Eso castiga mucho a los precios locales. Hay que sentarse con los gobernadores y pensar cómo se encuentra una solución", manifestó.





"Hoy tenemos un Indec serio e independiente. Esto es algo importante, porque en la gestión anterior mentían con los números. Hoy se pueden ver los índices del Indec y ver que estamos creciendo, y esos son los números de la realidad. Eso no significa que todos los argentinos hayan tomado contacto con ese crecimiento. Mi obsesión es crear trabajo, pero de verdad", agregó el Presidente.





Macri también se refirió al Poder Judicial: "Quiero decir que hay que pensar las cosas sabiendo de dónde venimos, y lo importante es que hay un cambio porque hoy los argentinos queremos ser todos iguales ante la ley. Necesitamos que la Justicia acelere sus tiempos, tienen que ser tiempos reales".





Al ser consultado sobre la declaración jurada que presentó esta semana él y sus funcionarios, el mandatario señaló: "La verdad yo quiero dar la máxima garantía de que mis intereses no se mezclan con los de los argentinos. No vengo a sacar ventajas personales".





"Lo importante es cambiarle la vida a la gente. La obra pública termino siendo el escenario de la corrupción, y ahora por suerte hay un equipo de gente profesional que elige las obras en función de las necesidades de la gente", agregó.





Al responder sobre cuál fue su principal error, Macri señaló: "No bajar la ansiedad, porque uno querría mejorar la vida de la gente ya. Hacer un edificio bien hecho lleva tiempo, y a veces uno mismo se acelera".





"Apurarse con un Estado que recibí destruido, significa cometer errores porque uno se mete en lugares que no estaban bien hechos. Sentimos la demanda, pero 18 meses es muy poco tiempo para construir las bases serias del crecimiento", reiteró.





Para finalizar, el jefe de Estado ratificó que "el país está creciendo desde la verdad, no estamos poniendo parches". "No queremos hipotecar el futuro de nuestros hijos. Estamos trabajando y es duro, te golpea pero también te desafía. Yo he tenido la suerte de poder elegir, y elegí tratar de ayudar. Soy un fanático de la Argentina. Hay una brecha entre lo que somos y lo que ponemos ser, pero no nos dejemos asustar, porque el miedo ha sido el socio de la gestión anterior", concluyó el Presidente.