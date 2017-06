Claudio Sosa, hermano de David, profesor de danza y sobreviviente de la tragedia, aseguró en declaraciones televisivas que le contó que "el chofer gritó me quedé sin frenos, me quedé sin frenos". En la tragedia falleció su mamá que estaba acompañando a David, por lo que el sobreviviente no pudo decir mucho más a raíz del trauma que tenía por la situación.





"Mi mamá era jubilada, y se ponía feliz con los viajes, porque ella no había viajado nunca, siempre se ocupó de nosotros", relató Claudio.