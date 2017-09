"Mi hija está bien", dijo la mamá de Bryanna, la adolescente que estuvo desaparecida

"Mi nenita está bien, le doy gracias a todos. Acá hay mucha gente que la ayudó. Lo único que me encargué es de darle besos y abrazos, y de contarle que todos la estuvieron buscando", dijo al ser consultada por la prensa sobre el estado de salud de la adolescente, que fue internada en el Hospital Piñero del barrio porteño de Flores.





Miryam indicó también que Bryanna "tenía la misma ropa" que vestía cuando desapareció, tras salir del colegio el jueves último. El padre de la adolescente , Guillermo, que había dialogado un momento antes con los periodistas, también indicó que vio bien a su hija.





"No le pregunté nada, la abracé, yo no quería que ella me dijera nada para que no recuerde", manfiestó el hombre visiblemente emocionado. Bryanna apareció esta mañana en un local de comidas rápidas en el barrio de Flores, donde se identificó.













Personal de la Comisaría 38 se acercó al lugar y tramitó su traslado hasta el Hospital Piñero, donde esta mañana recibía asistencia médica y psicológica.