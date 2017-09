Novaresio le dio una explicación a su "vieja" de la entrevista que le realizó a Cristina

Luis Novaresio le dedicó la editorial de "Debo decir" a su "vieja", a quien le dio explicaciones de la entrevista que mantuvo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

"Santiago Del Moro me hizo una pregunta que me descolocó cuando fui el jueves a Intratables. Me dijo: ¿qué hubiera dicho tu vieja?", inició su relato Novaresio, quien recordó el fallecimiento de su madre hace cinco meses. Y citó lo que respondió en su momento: "Me hubiera puteado en colores".









"Me hubiera dicho porqué hacés esta entrevista. Porqué no le gritaste tantas cosas. Porqué te prestaste a escuchar a esta mujer que hablaba sin parar", expresó. "A casi todo el resto y perdón la pedantería creo que no debo darles explicaciones de porque hago o no mi trabajo. Yo quise siempre ser periodista"





"Sentí que a mi vieja y a mucha gente de buena leche merecían una explicación. La entrevistto porque cualquier periodista quisiera entrevistarla. ¿Por qué no insulté? Porque soy educado como mi propia vijea y viejo. Porque el periodismo es sustantivar, no adjetivar. ¿Y por qué deje hablar? Porque estamos aburridos de interrumpirnos para querer tener razón y no para buscar la verdad".