Nunca visto: una pareja tendrá gemelos y mellizos a la vez

Yanina y Matías, una pareja de Río Grande en Tierra del Fuego, fueron a un control médico con una certeza clara: iban a ser padres. Lo que no sabían es que tendrían cuatro chicos a la vez.

"Tratamos de adelantar la ecografía para saber de cuánto estaba embarazada", sostuvo Matías durante una entrevista. Es que, lo raro del caso, es que Yanina está embarazada de dos mellizos y dos gemelos.

"Nos dijo que eran cuatro, dos gemelos en una bolsita y mellizos en dos bolsitas aparte. O sea, tres bolsitas. Un embarazo múltiple", sostuvieron sobre la charla que tuvieron con el médico ese día.

"Sos la reina madre de la familia", le dijo con asombro el doctor a Yanina después de practicarle el estudio. La ecografía permitió observar que en el vientre de la madre hay tres bolsas. Una alberga a los gemelos y las otras dos a cada uno de los mellizos.





Un amor metalúrgico





Yanina como Matías son empleados metalúrgicos. Ella desde hace 12 años trabaja en la fábrica de electrónica Radio Victoria , junto a 400 compañeros. Desde hace 8, uno de esos trabajadores es Matías.





Se habían cruzado, pero no habían hablado hasta hace un año, cuando a él lo pasaron al mismo sector que ella: control de calidad, donde son 30 empleados.

"Mi puesto en la cadena de fabricación tenía que pasar sí o sí por el de él. Así empezó la onda entre los dos y se concretó en las juntadas grupales fuera del trabajo. Hace un año que empezamos a salir", sigue.

"Yo no entendía nada en la pantalla. Y de repente me entero de que iba a ser 'papá de 4'. Mi novia siempre quiso una familia numerosa, pero pensamos que los íbamos a tener de 1 en 1. No todos juntos", dice Matías, nacido en Olavarría y residente en Río Grande desde 2002.





Muy loco





"Es muy loco porque de ser dos pasamos a ser seis", señaló la mujer a Cadena 3 y resaltó: "estamos felices". "Yo veía tres bolsitas pero como es la primera vez que transitamos esto no sabíamos de qué se trataba, por eso nos quedamos callados", agregó.





El médico, con la noticia confirmada, le puso algo de misterio cuando les dijo que serían padres de cuatro bebés. Fue tal su sorpresa que no supo al principio cómo decirles lo que estaba ocurriendo. "El médico tardaba en decirnos qué pasaba hasta que rompió el silencio: '¿Cómo te lo digo?' y yo le respondí: 'Doctor, no me asuste'. Mi novio miraba la pantalla, y lo miraba al médico, miraba la pantalla y lo miraba al médico", contó Yanina.





Fue entonces que les informó del múltiple embarazo. "'Quedate tranquila, ¿Tu familia es descendiente de mellizos?', me preguntó y para ese momento nosotros ya estábamos emocionados y contentos porque sospechábamos de que íbamos a tener dos. Y, el médico me dijo: 'No, son más'. ¡Trillizos!, pensamos nosotros y el doctor nos terminó confirmando: '¡Son cuatro: en cada punta están los mellizos y en el medio los gemelos! "Nos hizo sentir el corazón de todos", relató la joven.