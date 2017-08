Para Macri, "el dólar no es el problema, sino la inflación"

El presidente Mauricio Macri consideró este viernes que "la inflación" es el problema de Argentina y "no el dólar", al encabezar en Bahía Blanca junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal un acto de campaña con los candidatos de Cambiemos.



"El dólar no es nuestro problema, nuestro problema es la inflación, es fortalecer nuestra moneda", afirmó el mandatario. Asimismo indicó que la inflación es una "estafa y los vivos se aprovechan" de los trabajadores, quienes tienen que "aguantar todo el mes".



En crítica directa a la política económica del kirchnerismo advirtió: "nos mintieron cuando nos dijeron 'un poquito de inflación no está mal', palabras no célebres del gobierno anterior". Como contrapartida, destacó que ahora "la inflación está bajando y será la más baja de los últimos ocho o nueve años".