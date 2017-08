Prohíbieron la venta y el uso de dos marcas de hisopos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes el uso y la distribución de dos presentaciones de hisopos por falta de autorización de la empresa importadora.



A través de la disposición 9289-E/2017, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió el uso y la distribución de dos presentaciones de hisopos porque la empresa que los importa y comercializa no cuenta con "las debidas autorizaciones".



La ANMAT señaló que las unidades, rotuladas como "Spring Valley" por 100 hispos flexibles y los "Cottton Up" por 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, ambos de origen chino, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su comercialización.



Es por eso que desde el organismo estatal procedieron a prohibir su uso y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto las empresas regularicen su situación.



"Se verificó el Registro de Productores y Productos de Tecnología y pudo constatarse que existe al menos un establecimiento habilitado como Elaborador, fraccionador, acondicionador e importador de hisopos higiénicos absorbentes, según Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social Nº 288/90 (normativa aplicable para productos absorbentes descartables de uso externo)", completó la ANMAT.



La autoridad reguladora explicó que, en el marco de una inspección, la firma importadora Industrias Iberia SAIC "manifestó que cuenta exclusivamente con habilitación municipal y certificado de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios".



Además, instruyó sumario sanitario a la firma importadora "por presunto incumplimiento a los artículos Primero y Segundo de la Ley 16.463 y a la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social Nº 288/90".