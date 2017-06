San Luis: una mujer y su hija permanecieron en cautiverio durante seis meses

Con el transcurso de las horas salen a la luz detalles macabros del calvario que vivió Erika Cristina Tebez, de 37 años, junto a su hija de 8.





Ambas lograron escapar el martes del cautiverio al que las sometió Rodolfo Daniel Gómez, de 40 años y pareja de la mujer, en la habitación sin picaporte de un departamento ubicado en el centro de San Luis . Ambas estaban atadas.





El encierro duró unos seis meses. La Policía de esa provincia estima que lo que comenzó entre mediados de diciembre y enero; terminó el martes alrededor de las 8 cuando huyeron hacia la casa de Matilde Iglesias, la madre de Erika.





Aunque el médico forense aún no entregó el informe a la Justicia, un parte policial detalló que la mujer sufrió violaciones, golpes de puño, quemaduras con cigarrillo y agua caliente, fractura de peroné y lesiones en los dientes.





Además, una fuente judicial reveló que estaba deshidratada. La nena no tendría signos de abuso, pero esto será develado cuando le hagan pruebas en la Cámara Gesell. Un dato aún no confirmado que llama la atención de los investigadores es que la menor, aparentemente, no iba a la escuela desde setiembre del 2016.





La denuncia fue realizada por Iglesias, la mamá de la víctima en la Comisaría Primera, porque ésta aún no está en condiciones físicas ni emocionales para declarar. Cuando Erika pueda hablar la policía espera conocer con más precisiones y detalles el calvario que vivió en cautiverio.

En la casa encontraron un arma, municiones y droga





Por orden del Juzgado Penal 2, este miércoles efectivos de la Comisaría 1ª allanaron la casa de Rodolfo Daniel Gómez, el sospechoso. Encontraron un arma de fuego, municiones, droga y ropa.





Gómez está detenido por la causa caratulada "privación ilegitima de la libertad, delito contra la integridad sexual con acceso carnal, lesiones, amenazas agravadas por el vínculo y por medio de violencia de género ".

Fuente: Diario La República