"Sentí tensión entre los dos de principio a fin", contó Novaresio sobre la entrevista a Cristina

En diálogo con LT 8, radio en la cual Luis Novaresio es columnista todos los días, el periodista admitió que la realizada con Cristina Fernández fue una entrevista "soñada" en el marco de su profesión. "Sentí una tensión entre los dos, de principio a fin. Ninguno de los dos se sintió nunca en un lugar de confort a lo largo de la nota".





Pablo Procopio habló con Novaresio después entrevista a Cristina



"La negociación se extendió por diez días, estaba entre las posibilidades que la haga yo, pero también la iba a hacer Daniel Hadad, iba a ser grabada. Pero al final ayer él me llamó a las 6 de la mañana y me dijo: 'es hoy a las 15 y en vivo'", reveló Novaresio sobre la nota que se publicó en el sitio Infobae.





"Quise que la entrevista fuese de preguntas y respuestas, que el contenido sea el protagonista, sin adjetivación", dijo para aclarar que no vio las redes sociales . "Mi trabajo no era obtener un testimonio judicial sino periodístico, con valor público", agregó.





"No había nadie en el estudio porque es 360, sólo el fotógrafo de ella. Yo pedí que la mesa fuese ancha porque considero que tiene que haber un espacio vital entre el entrevistador y entrevistado. Ella pidió un sillón cómodo donde pudiera reclinarse", contó.





"Esta semana estudié mucho para la entrevista como debe ser. En el caso del Memorándum de Entendimiento le dije frente a ella que me parecía traición a la Patria, ella me dijo que no, y bueno cada uno sacará sus conclusiones", señaló.





"Creo que el título de la nota iría por el de que no hay un Estado de derecho en Venezuela y tampoco en Argentina , me sorprendió esa comparación", analizó.





"Cuando terminó la entrevista, la primera reacción de Cristina fue decir 'después de esta nota que me ha hecho Novaresio espero que a Macri le puedan hacer una nota del mismo tono (Roberto) Navarro y Víctor Hugo' por lo que no le pareció un lugar cómodo", expresó.





Y me dijo: "'No pensás en nada como yo', a lo cual no contesté porque me pareció que era entrar en la adjetivación".





El periodista consideró también que Cristina estuvo nerviosa en ciertos tramos de la entrevista, como cuando la consultó por el juez Oyarbide.