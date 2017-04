Sergio Berni reveló los diálogos que tuvo con la madre de Nisman en la casa del fiscal

El exsecretario de Seguridad estuvo en el programa "Debo decir" de América TV donde habló de la noche en que encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero.





"Desde el primer momento se dijo que yo había entrado al baño, también periodistas irresponsables me confundieron con un perito que se iba con una valija y dijeron que me había llevado pruebas; pero ha quedado demostrado que no hemos ingresado al baño", afirmó Berni que fue denunciado porque su presencia en el lugar fue considerada "irregular".





"El médico que fue a asistir a Nisman por el llamado de la madre cometió la irresponsabilidad de no haber dejado el certificado médico", recordó.