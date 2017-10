Sergio Maldonado: "No necesito que el presidente me llame, sino que encuentren a Santiago"

A dos meses de la desaparición del joven Santiago Maldonado , se llevó esta tarde a cabo un acto multitudinario en Plaza de Mayo, cuyo orador principal fue Sergio Maldonado, quien lamentó que "algunos intereses sean más importantes que la desaparición de una persona en manos del Estado".

"Estoy convencido de que no existe la bondad de los gendarmes ni de los jefes que participaron de la represión en la comunidad mapuche", expresó el hermano del artesano en una carta pública dirigida al joven desaparecido.

El hermano del artesano desaparecido hace dos meses en Chubut afirmó hoy que no necesita que el presidente Mauricio Macri lo llame, sino "que encuentren a Santiago" y se lo "devuelvan".

En declaraciones al canal de noticias C5N tras su discurso en Plaza de Mayo, Maldonado insistió en que su intuición es que a su hermano "lo tiene Gendarmería". "Yo no necesito que el presidente me llame, necesito que encuentren a Santiago y me lo devuelvan", enfatizó.

También habló durante el acto Germán Maldonado, otro de los hermanos, quien en sintonía con Sergio se mostró esperanzado en que a partir de la recusación del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y su reemplazo por Gustavo Lleral se pueda avanzar en la búsqueda por "la verdad".

"El Ministerio de Seguridad no hizo más que entorpecer la causa para llegar a la verdad. Por todo esto exigimos la renuncia de Patricia Bullrich", subrayó Germán Maldonado en su alocución.