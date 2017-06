Un jubilado se disparó un tiro en la cabeza en una sede de la ANSES de Mar del Plata y murió en un hospital

Una sede de la ANSES de Mar del Plata fue el escenario esta mañana de un hecho terrorífico. Un jubilado de unos 90 años se suicidó al pegarse un tiro en la cabeza delante de todos los empleados y el resto de los afiliados.





El incidente se produjo poco después de las diez y media de la mañana en el establecimiento ubicado en la avenida Independencia al 3100 y fue registrado en video por uno de los testigos.





Según las primeras versiones, el hombre, llamado Rodolfo Oscar Estivill, había acudido al ANSES a primera hora de la mañana junto a una de sus sobrinas para realizar el trámite por el cambio de domicilio. Tenía pensado mudarse a Buenos Aires.





En un instante, el hombre le dijo a su sobrina que debía subir al primer piso para hacer un trámite. Al regresar, sucedió todo. El abuelo empezó a hablar con un tono muy alto. Lanzó el bastón al suelo y sacó un arma que tenía guardada en un bolsillo. Les agradeció a sus sobrinas, que lo acompañaron en los últimos años, pero afirmó luego que había tomado una decisión.

"Ya no aguanto más. Dejame solo. Este es mi destino. No puedo seguir viviendo en esta situación", le expresó Estivill a su sobrina. El abuelo también adujo problemas económicos. Instantes después, todos los presentes le gritaron que no hiciera nada, pero fue en vano: el hombre apretó el gatillo con el arma sobre su cabeza.





Pocos minutos después del incidente, Estivill fue trasladado de urgencia y aún con vida al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue intervenido por los profesionales. El jubilado murió dos horas después, según confirmaron fuentes sanitarias y judiciales a los medios locales.





Tras el hecho, el titular de la ANSES Emilio Basavilbaso lamentó el hecho y dijo que "esta situación nos afecta a todos".