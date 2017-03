Un juez rechazó la excarcelación del viceintendente de Itatí

El juez federal porteño Sergio Torres rechazó hoy excarcelar al viceintendente de la localidad correntina de Itatí, Fabio Aquino, detenido el martes último como miembro de una banda narco, mientras que su par de Corrientes, Carlos Soto Dávila, en el marco de otra causa también por tráfico de marihuana, le otorgó la prisión domiciliaria a Mariela Térán, hija del apresado intendente local. Fuentes judiciales informaron a Télam que ante esta situación, la defensa de Aquino apeló la decisión de Torres ante la Cámara Federal porteña.





De acuerdo a los voceros, el viceintendente había pedido la excarcelación el viernes, durante su indagatoria ante el magistrado en la que negó los hechos que se le imputan. En esa oportunidad, el juez Torres acusó a Aquino de ser el supuesto encargado de "coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad" y de "movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia".





Sin embargo, Aquino negó haber participado de la organización, dijo no saber si el también detenido intendente Natividad "Roger" Terán tuvo algo que ver y se distanció de su persona hasta llegar a pedir, incluso, que los enviasen a distintos lugares de detención. Según las fuentes, todos los detenidos fueron acusados de integrar una "asociación ilícita" que se valió de la "calidad de funcionarios públicos de varios integrantes, así como también de la utilización de personas menores de edad, en orden a asegurar y facilitar la comisión de los planes delictivos´", sostuvo el juez en la imputación a la que accedió Télam.





Las detenciones se concretaron el martes último en el marco del "Operativo Sapukay" realizado por Gendarmería Nacional (GN) en Corrientes, Córdoba y Buenos Aires. Además de Aquino y "Roger" Terán, fueron apresados otras 24 personas, mientras que hay 13 imputados que permanecen prófugos, entre ellos, los dos sindicados líderes de la banda: Luis Alberto "Gordo" Saucedo y Federico "Morenita" Marín. En tanto, otro de los sindicados cabecillas de la organización, Carlos Alberto Bareiro, ya estaba preso en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco.





En este marco, el juez Torres pedirá en las próximas horas que le remitan para unificarlas las 15 causas que tramita la justicia federal correntina por casos de narcotráfico, la mayoría de las cuales están a cargo del magistrado Soto Dávila. En uno de esos expediente, este magistrado resolvió hoy otorgarle la prisión domiciliaria a la hija del intendente de Itatí, quien está detenida desde hace más de un mes junto a su marido, Ricardo Piris, ambos acusados de traficar marihuana a bordo de un automóvil a nombre de ella. El abogado de la pareja, Javier Irazusta, explicó a Télam que Mariela, de 28 años y madre de dos niñas pequeñas, "estará privada de su libertad en un domicilio y deberá usar una pulsera electrónica".





En ese sentido, el letrado indicó que la resolución judicial "se fundamenta en lo reglado por la Constitución cuando se trata de una madre con hijos menores de cinco años de edad" y remarcó que la solicitud "contó con el aval de la Fiscalía y del Juzgado de Menores". "Mariela tiene dos niñas, una de dos años y medio y la otra de un año y medio, que están al cuidado de familiares, una en Itatí y la otra en la ciudad de Corrientes", detalló el letrado.





En cuanto a Piris, el abogado manifestó que "el pedido de excarcelación fue denegado", por lo que apelaron y ahora aguardaban la resolución de la Cámara. Por otra parte, el abogado Juan Saturnino Ortega, defensor de "Roger" Terán, anunció hoy a Télam que va a pedir el "sobreseimiento definitivo" de este jefe comunal por considerar que "no hay elementos suficientes" para imputarlo.





"En el acta de imputación no se consignan estos elementos de cargo y él asegura su inocencia. A él le secuestran el celular y tendrán que desgrabarlo, pero no tiene ningún problema en que así sea, porque sostiene que no tiene nada que esconder", explicó el defensor. Mientras que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó hoy que la banda del "Operativo Sapukay" era "muy completa" ya que "tenía adentro el poder político", también "alguna conexión judicial" y con "fuerzas de seguridad".





"Si hay algo importante que tuvo Itatí es que fue una investigación que se hizo en el mas absoluto secreto, esa es la clave para poder desbaratar y desarticular bandas", afirmó la funcionaria y concluyó: "Lo que tienen que tener en claro es que si las hay, las vamos a ir a buscar, lo que se terminó es la complicidad y la impunidad."





Télam