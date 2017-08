Violencia de género: un hombre agredió a su ex pareja y fue filmado

"Falopera de cuarta, me bloqueaste", le dice detrás de las rejas de la vivienda. "Andate de mi casa", le responde con tono tranquilo quien sería su ex pareja, y éste contesta: "Te voy a romper todo" y "me voy a ir con el medidor del gas, del agua, con todo" mientra se lo ve golpear la caja de la luz de la casa.





Según se supo, el hombre el que aparece en el video es Mamo Ramos, productor de un programa que se emite por TN.





Ramos se muestra desencajado y nervioso mientras hace explícitas las amenazas a la mujer y a la menor. "Filmame todo lo que quieras ¿Qué te creés que voy a ir preso?", le dice antes de darse vuelta y bajarse los pantalones.