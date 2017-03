Volvieron a agredir a la periodista Mercedes Ninci en Comodoro PY

La periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci fue agredida hace instantes por un grupo de militantes K que se están agrupando en una de las entradas laterales a los Tribunales de Comodoro Py, donde a las 9 será indagada Cristina Fernández de Kirchner, sospechada de corrupción en la causa Los Sauces.

Nuevamente violencia en C Py. Me empujaron, insultaron, me escupieron.

Luego de una salida que Ninci había hecho para el programa de Marcelo Longobardi, unas 10 personas empezaron a insultarla, tratándola de "gorila" y "golpista". Ella quiso grabarlas con su celular para dejarlos registrados, pero apenas lo encendió, se le fueron encima y se lo quitaron.