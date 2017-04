El Pato Cabrera en problemas

La fiscal del Distrito 4, Turno 6, Jorgelina Gutiez, pidió elevar a juicio la causa en la que el golfista cordobés Ángel Pato Cabrera está acusado de lesiones leves en perjuicio de su expareja, la policía Cecilia Paola Torres Mana, según informó una fuente judicial.

Los pormenores del caso

El hecho por el que se acusa al deportista ocurrió el 20 de diciembre de 2016 cerca de las 6.30 cuando la mujer salía del barrio La Catalina, ubicado en avenida Bodereau al 8.600.

Posteriormente, el golfista le habría aplicado dos golpes con el puño cerrado en el rostro (en la nariz y sobre uno de los labios) provocándole un "edema traumático en labio superior, erosión en mucosa yugal superior y edema traumático en pirámide nasal, lesiones por las cuales le fueron asignados ocho días de curación e inhabilitación para el trabajo", según consta en la causa a la que accedió La Voz.





"Salí de mi vehículo, lo encontré frente a la guardia de donde vivo. Me pidió que estacionara, estaba alcoholizado. Entonces me detuve, él me chocó muy despacio de atrás, bajó, me insultó y me pegó dos trompadas", relató en su momento la mujer a La Voz, quien presentó la denuncia contra Cabrera.