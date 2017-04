El Patrón del mal

Darío Benedetto abrió el marcador para el local a los 45' del primer tiempo e igualó Damián Arce a los 45' del complemento. El encuentro se jugó en La Bombonera, donde el arquero Sebastián Bértoli jugó su partido 500 con la camiseta de Patronato, y fue arbitrado por Germán Delfino.

En el primer tiempo Boca tuvo la pelota y trató de llevarla a los costados, sin buscar el uno a uno, pero faltó un jugador clave como Ricardo Centurión, quien en los últimos 30 metros hacía la diferencia. Sin jugar bien Boca tuvo en el colombiano Wilmar Barrios al mejor del equipo, que contuvo en el medio y puso equilibrio, aunque los centrales mostraron dudas cuando la pelota cayó detrás de los volantes y Gino Peruzzi y Frank Fabra no fueron los mismos cuando se proyectaron que cuando defendieron. Patronato esperó sin arriesgar, con dos líneas de cuatro y con Marcelo Guzmán de enlace.

Boca tuvo tres situaciones claras, como a los 7m. con un pase profundo de Peruzzi que anticipó Benedetto para tirar la pelota sobre el travesaño. A los 30m. lo tuvo el uruguayo Rodrigo Bentancur tras un centro de Nazareno Solís, con un cabezazo que tapó el arquero, y en el rebote Juan Insaurralde la tiró afuera desde el área chica. Y sobre el epílogo de la etapa un centro desde la izquierda de Fabra encontró a Benedetto por el segundo palo, que de cabeza venció a Bértoli.

Pero en el complemento Boca estuvo muy lejos del rendimiento que puede tener y no encontró juego, porque Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur no tuvieron contacto con la pelota y Cristian Pavón estuvo desconocido. La más clara de Boca en el segundo tiempo fue a los 37', con una jugada individual por derecha de Pavón, que eludió a dos jugadores y su remate fue tapado por el arquero. Y en la última Patronato, que había arriesgado muy poco, aprovechó un contraataque tras un mal pase de Wilmar Barrios, y un centro de Alejandro Gagliardi pasó a toda la defensa de Boca y le quedó a Arce, para que el ex Deportivo Riestra, Almagro y Quilmes definiera de zurda ante una floja resistencia de Agustín Rossi.