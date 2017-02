El pedido a todas las jóvenes por parte de la joven que fue víctima del anestesista

El valiente testimonio de Belén Torres, la joven de 20 años que sobrevivió a los brutales golpes de un anestesista en su departamento de Palermo, volvió a impactar anoche en una entrevista en Intratables.

Belén hizo autocríticas por los errores en la que ella y tantas otras jóvenes caen a la hora de concretar encuentros mediante las redes sociales. A propósito, les dejó consejos a las jóvenes: "Jamás les mientan a sus padres sobre dónde están".

También habló del momento en el que aceptó consumir crack en el departamento del anestesista: "A veces creemos que nos la sabemos todas. Pensé que probaba, me reía un rato y después seguía todo normal. Él lo hacía como algo habitual y eso me dio intriga. Tengo 20 años, nunca había probado drogas".

Durante la entrevista con Santiago del Moro, Belén hizo hincapié en las medidas de seguridad que se deben tener en el momento de acordar un encuentro con una persona mediante las redes sociales. Y les habló a las jóvenes: "Jamás les mientan a sus papás sobre dónde están. Si este hombre me mataba, quizás mis papás no me iban a encontrar. Avisen dónde están y muéstrenles a quién van a ir a ver".





"Cuando recuperé la conciencia, lo único que hice fue pedirles perdón a mis papás, porque me equivoqué", lamentó.





El anestesista Gerardo Billiris continúa bajo prisión preventiva, aunque no por la salvaje agresión contra Belén, sino por el hallazgo de drogas en su departamento.