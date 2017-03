El periodista santafesino que discutió con Maradona lo demandará por calumnias

El periodista Lucas Bertero, oriundo de Chañear Ladeado, mantuvo ayer una ardiente discusión en el programa "El diario de mariana", de Canal 13, con Diego Maradona que llamó para desmentir que estaba separado de Rocío Oliva. Además el exfutbolista, entre otras cosas, le dijo "idiota" y "boludo" en vivo. Ahora el panelista asegura que lo demandará ante la Justicia por calumnias e injurias.





Después del paso de Diego por el Carnaval de Corrientes, donde se lo vio divertirse con una bailarina, los rumores de un supuesto romance corrieron con rapidez. Y Bertero aseguró que el ex DT de la Selección y su novia habían terminado.





Enojadísimo, Diego llamó al programa y cargó fuerte contra el periodista. "Dijiste boludeces. ¿Escuchás que estamos juntos? Aparte de tener mala info, ¡sos muy boludo! ¡Quedaste como un idiota!", lanzó.





"No soporto que digan que porque saludo a una chica del carnaval correntino, estoy peleado con Rocío. Rocío no vino a Corrientes porque no quiso venir. Y yo me fui con mis cinco hermanas, que no lo destacó nadie", agregó.





Tras el episodio, Bertero hizo su descargo. "Volví a ver la nota y vi que el señor Diego Maradona fue muy ofensivo conmigo. Lo que más me afecta es que se mete con mi único capital, que es mi credibilidad".





"Yo di una información como cualquier periodista que busca información, que la obtuve del entorno cercano a él. Esa información la doy con certeza y Maradona salió directamente a agredirme. Y después, cuando termina la nota, él termina diciendo parte de mi información, que es que él va a viajar a Dubai solo, sin Rocío", agregó.





"Yo dije que estaban en crisis y que por estas horas estaban separados. Lo dije con respeto, sin agredirlo. Yo di información. Puede estar errónea o no, él dice que sí. Pero no cometí ningún delito. El delito lo comete él al insultarme en reiteradas oportunidades, diciéndome boludo, pelotudo", explicó.





"Mi abogado ahora está en el exterior, pero cuando vuelva haremos todo lo necesario para iniciar la demanda por calumnias, injurias y perjudicarme en mi trabajo. No busco dinero, le exijo disculpas públicas hacia mí como periodista, que es mi trabajo desde hace 18 años", sostuvo.