"El peronismo no tiene que ser paraoficialista, ni oficialista bis"

Agustín Rossi quiere volver a ser diputado nacional por Santa Fe. La decisión ya está tomada, independientemente del cómo. Por dentro, o por afuera, con o sin peronismo unido, dice estar decidido a llegar nuevamente a la Cámara "para defender los intereses de los sectores que están claramente afectados por las políticas económicas del gobierno macrista".

En diálogo con Diario UNO, quien fuera jefe de bancada del kirchnerismo durante años, manifestó que el peronismo debe ocupar un rol opositor tanto a nivel provincial como nacional. Descartó una alianza electoral con el massismo y con los dirigentes que se alejaron del Frente Para la Victoria, más allá de las coincidencias que hubo en torno a ganancias, y también habló sobre la reforma constitucional que impulsa Lifschitz y dijo que todo el proceso está teñido en torno a la reelección o no del gobernador.

—¿Está decidida su candidatura?

—Sí, voy a ser candidato a diputado nacional expresando lo que ha sido mi pensamiento durante tantos años. Como dirigente político que reivindicó los 12 años de Néstor y Cristina, y que reconoce el liderazgo de Cristina. Pero, también, con una idea que pueda representar a los que están claramente afectados por las políticas económicas del gobierno macrista. La industria santafesina está ligada en más de un 90% al mercado interno, y ha perdido 50% sus ventas; hay sectores del campo a los que no les alcanza con una baja plana de retenciones; y la lechería que necesita una ley que regule precios y volúmenes. La producción de cerdos también, sobre todo con el precio que adquirió el maíz a partir de la baja de las retenciones, sino vamos a terminar exportando maíz e importando cerdos. Además necesitan ayuda los 150 científicos del Conicet de Rosario que quedarán afuera a partir del año que viene. Los docentes, la comunidad universitaria, los trabajadores en todas sus dimensiones, y toda la economía informal. Me parece que el peronismo debe ser opositor a nivel provincial, y también a nivel nacional.

—En ese sentido, ¿cómo imagina el armado de listas? ¿Habrá unidad?

—Estoy predispuesto a todos los escenarios. Voy a trabajar en la conformación de una lista amplia, diversa, plural, pero con una clara identidad ideológica para que se sepa claramente qué es lo que vamos a ir a hacer a la Cámara de Diputados . Que no haya dudas sobre desde qué lugar y en qué sentido van a votar quienes la integren. El peronismo no tiene que ser ni paraoficialista, ni oficialista bis, tiene que representar aquella parte de la sociedad que está en desacuerdo con el modelo económico y político. En ese marco, mi amplitud es lo más abierta posible, pero tampoco creo que la sociedad merezca una lista en la Cámara en la que algunos voten en un sentido y algunos en otro. Es un contrato electoral, y yo pretendo representar a aquellos santafesinos que están francamente en desacuerdo con el modelo económico.

—¿Cómo observa la discusión por el tema ganancias?

—Primero hay que contextualizar. Estamos frente a un gobierno que en campaña dijo que ningún trabajador iba a pagar ganancias. Ese mismo gobierno mandó un proyecto, donde no solamente no cumple con esa promesa, sino que aumenta la cantidad de trabajadores que van a pagar. Estamos frente a un gobierno que bajó retenciones a la soja y a las mineras; bajó impuestos a bienes personales, y que tiene una política monetaria claramente recesiva. Que ha enfriado la economía y que, al haber menos actividad, también hay menos recaudación impositiva, y que ahora descubre que tiene déficit fiscal, y que entonces le dice a los argentinos que los que tienen que hacerse cargo son los trabajadores y no los grandes grupos económicos. Lo que sucedió en Diputados, sucedió por primera vez. Porque es la primera vez que el massismo y Bossio votan una ley en contra de Macri , porque durante este año han votado todas las leyes a favor y han sido funcionales al gobierno de Macri.

—¿Es un acercamiento?

—Yo no extrapolaría ninguna conducta. No me parece que haya que sacar una conclusión hacia el futuro. Seguramente habrá acuerdos parlamentarios, pero estamos lejos de imaginar confluencias electorales. Es un hecho puntual que tendrá multiplicidad de análisis. En cuanto al gobierno, reaccionó en forma intolerante. Primero dice que reivindica el consenso, pero cuando se obtiene y ellos no participan es malo. Descalificó a los que eran sus aliados hasta hace 15 días y como respuesta a una media sanción de 140 votos y una mayoría contundente, respondió con el apriete a los gobernadores, diciéndoles que van recibir menos plata por coparticipación, y estos a su vez apretaron a los senadores. Entonces, reinstala la cultura del apriete político en Argentina. Lo que pasó esta semana dejó un sabor amargo a todos, porque ciertamente si el bloque de senadores hubiese querido, podría haber tenido el despacho antes, y hubiese estado al borde de tener los dos tercios para tratarlo.

—¿Qué opina sobre la convocatoria al diálogo por este tema?

—¿Por qué no lo convocó cuando bajó las retenciones de la soja o de las mineras? ¿Por qué cuando se trata de aliviar la presión impositiva de los trabajadores? ¿Por qué Lifschitz no dijo nada cuando dejó de recibir lo que correspondía del 5% del Fondo Sojero? Entonces, cuando se trata de los trabajadores se monta una escena para legitimar que los van a seguir perjudicando, pero cuando se trata de los poderosos en Argentina todos miran para el costado.

—Ahora, no parece un tema fácil de resolver, porque es un reclamo de años y este fue uno de los principales puntos de ruptura de la CGT con el kirchnerismo.

—No digo que sea fácil, pero nosotros nunca le bajamos presión impositiva a los sectores más concentrados de la economía. En todo caso tuvimos otra mirada y situaciones distintas. De todas maneras, si nos equivocamos, o acertamos con la política en relación al impuesto a las ganancias, ya los argentinos nos juzgaron en las últimas elecciones. Lo único que se intenta es tratar de deslegitimar una posición actual.

—¿Habló últimamente con Cristina?

—Sí, hablo siempre.

—¿Va a ser candidata?

—Será una decisión de ella por sobre todas las cosas. Sí creo que el liderazgo que tiene es insustituible. No hay otra dirigente política que tenga el liderazgo y el nivel de reconocimiento que tiene en la base del peronismo. No se habla de otro dirigente que no sea Cristina en esos lugares. Así que, independientemente de que sea o no candidata en la provincia de Buenos Aires, lo que sí espero es que haga campaña en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y todos los lugares apoyando a los candidatos que representamos su pensamiento y su idea.

—En la provincia de Santa Fe, hay un proceso iniciado de cara a una reforma constitucional. ¿Está de acuerdo en hacerlo y en el momento?

—Cuando el gobernador empezó con esos diálogos, en el medio apareció la problemática de inseguridad en la provincia. A mí me parece que sería más práctico y beneficioso que el gobernador convoque a tres o cuatro grandes pactos. Primero, uno para la lucha contra inseguridad y definir un plan de seguridad, y que todas las fuerzas políticas se comprometan a seguirlo. Lo más nocivo en materia de seguridad es avanzar y retroceder. Creo también que hay que hacer otro pacto en defensa del consumo y del mercado interno. Me parece que hay una voz del gobierno que tiene que hacerse sentir, pero que el gobierno no quiere hacer eso, porque tampoco quiere aparecer enemistándose con el gobierno nacional. De hecho, el gobernador apoya la posición del gobierno en el tema ganancias. Entonces, a mí me parece que hay cosas mucho más cruciales para los santafesinos que estar pensando en una reforma de la Constitución.

—¿No hay urgencia entonces en reformar la Constitución?

—Está todo teñido por reelección sí o no. Todos sabemos cómo es. Lifschitz quiere reelección ahora, y Bonfatti a partir del próximo mandato porque se imagina él como candidato a gobernador. Entonces, está todo teñido de ambiciones personales.