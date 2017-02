El picante momento que vivió Vidal en la mesa de Mirtha

Pero el hecho resonante de la cena fue que la conductora, en medio de la conversación, le reprochó a la gobernadora que no haya regresado de sus vacaciones en Playa del Carmen durante las inundaciones que azotaron a la provincia de Buenos Aires.

"¿Usted supo que yo la critiqué?"arremetió Mirtha de entrada contra María Eugenia Vidal. Sin esperar que conteste, la conductora agregó: "La critiqué porque se fue a México de vacaciones en plena inundación. Me dije 'Dios mío, si a mi me pasa eso, me tomo un avión y vuelvo inmediatamente".





Luego de la introducción al tema de la "Chiqui", Vidal respondió: "En plena (inundación) no, antes. Veníamos de los incendios que afortunadamente se habían sofocado y de una inundación en Pergamino donde había estado".