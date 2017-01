El Polaco le respondió a El Dipy

Luego de que el Dipy pasara días defenestrándolo, el Polaco decidió romper el silencio y contestarle a su enemigo en Intrusos.

El Dipy, que acaba de convertirse en padre de Valentín, fruto de su relación con Mariana Diarco, acusó al Polaco de haberle cancelado varios shows en Córdoba y dejarlo sin trabajo.

"De eso no voy a hablar. Yo me dedico a cantar- arrancó el Polaco- Cada mentira y palabra que se dijo ya está en manos de mi abogado. No tengo por qué renegar con nadie. La gente cercana a mí sabe cómo soy yo. No voy a perder el tiempo con nadie".

"No me interesa nada de lo que diga, yo no tengo ningún problema, si el chabón tiene un problema conmigo, lo tiene él. Yo no tengo problemas con él. No tengo ganas de pelear con nadie, porque no soy así. Yo soy otro tipo de persona".

"Todas las cosas buenas y malas que me pasaron fueron en base a esfuerzo y sacrificio. Soy un agradecido a Dios. Aprendí de las malas y de las buenas estoy aprendiendo, a ser humilde, a tener los pies en la tierra, estando con la gente que siempre estuvo conmigo", concluyó al respecto.

Mirá el video!