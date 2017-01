El Polaco ninguneó a la santafesina que lo acusó de poco caballero

La fama de galán que El Polaco viene cultivando desde que comenzó el verano quedó algo manchada en las últimas horas, luego de que Carolina Ceballos, una modelo de paso fugaz por Gran Hermano 2016, lo acusara de haber sido muy poco caballero tras haber pasado una noche juntos.

Sin embargo, cuando desde "Desayuno Americano" fueron en busca del cantante para conocer su parecer sobre la acusación, la respuesta fue contundente: "No la conozco y no sé quién es".

Embed La santafesina y ex GH hizo una grave denuncia contra El Polaco ►► https://t.co/5UL9SVREkG pic.twitter.com/AWjOu5PrKf — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 20 de enero de 2017





"Yo estoy soltero. Estoy con un montón de mujeres porque estoy soltero. Pero justo con esa chica, no estuve. No la conozco y no sé quién es, te lo juro. Sinceramente, no sé quién es", afirmó El Polaco.

Un día antes, en Infama, Ceballos dio detalles sobre el presunto encuentro íntimo. Y si bien reconoció que le ponía "un 9 en la cama", posteriormente fulminó al ex de Karina "La Princesita"..

"Fue lo peor que me pasó en la vida. Pensé que como mínimo se iba a ofrecer a llevarme a mi casa y ni siquiera eso. Me dejó tirada en la ruta. Me dijo 'ahí pasan taxis a cada rato'", aseguró.

Consultado específicamente sobre este tema, El Polaco volvió a ser terminante: "Como te dije antes, soy una persona que estoy soltera y puedo estar con quien se me cante. Soy hombre y me gustan las mujeres. ¿Que no le pague el taxi? ¡Mirá vos..! No sé si haría eso... No la conozco. Directamente, no la conozco".

