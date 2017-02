El Polaco sorprendió al confesar que está "enamorado" de Silvina Luna

El Polaco al principio negaban su relación con la rosarina Silvina Luna , después la blanqueó y ahora dio una pasito más. Sorprendió al reconocer que está "enamorado" de la exGran Hermano.

El cantante se mostró como nunca. "Estoy enamorado, hoy me siento bien y pienso que el amor es ser feliz, levantarse feliz", aseguró.

E inmediatamente agregó: "Cuando me separé con Vale (su ex), conocí chicas, estaba un día y no las quería ver más, como que no te enganchas. Con Silvina me enganché. Ella llegó en el momento justo, en la hora indicada, estamos bien".

A la hora de describir a su pareja, señaló que "es una persona que podés hablar de cualquier tema, somos del mismo signo, todavía no hubo ni una pelea (risas). Vivo el día a día y me siento muy feliz con mi vida".