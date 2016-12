"El presidente quiere estar entre los 10 primeros"

El cierre no fue el esperado por todos. Independientemente de la dificultad que traía el fixture para Colón, las 6 derrotas en las últimas 9 fechas terminaron por opacar un buen inicio desde lo matemático.

Hubo que esperar varios minutos después de sufrir la peor derrota desde que es DT del rojinegro, para que Paolo Montero enfrente los micrófonos y de su impresión del cotejo disputado en La Bombonera: "Nos enfrentamos a un gran equipo, nos superaron, Boca fue justo ganador, después tenes poco para decir con un rival de jugadores de tanta jerarquía, en caliente me voy con mucha tristeza". Y más adelante, agregó: "Queríamos terminar de la mejor manera, se analizará todo y estar en contacto con los dirigentes, nos superaron y a mí no me gusta sacarle mérito al rival, nos superó tendremos que analizar bien todo y para el futuro mejorar y hacer un análisis con los dirigentes".

Respecto al balance que realizó como estratega del rojinegro en este inicio de la temporada, acotó: "No me voy preocupado en el sentido que para mí el semestre fue muy positivo, si queremos lograr el objetivo que quiere el presidente es entre los primeros 10, queremos salir a ganar, ir de visitante y no somos de especular, siempre adonde fuimos buscamos bien o mal los resultados, nunca se especuló y los resultados están a la vista, en estos días analizaremos bien y se verá".

A la hora de expresar si se siente con fuerzas de continuar, fundamentalmente por los últimos resultados adversos, el Charrúa dijo: "Recién arranco en esto, no tengo 5 o 6 años de carrera, sino tengo fuerzas me tengo que ir casa, fue un resultado amplio y como veníamos nosotros por allí nos duele".

Montero aún no se atrevió a expresarse públicamente sobre los posibles refuerzos que pueden llegar en la parte más importante del certamen: "Eso es un tema que en este momento no se habló, en estos días charlaremos sobre los dos cupos por el objetivo del presidente no nos podemos equivocar y para quedar entre los primeros 10, hay que ser muy inteligentes y no nos podemos equivocar".

El orientador cree que deben enfocarse en recuperar energías para el año póximo: "Hay que hacer unas buenas vacaciones para encaminarse y encarar otro campeonato, 16 partidos que van a ser difíciles".

Respecto a la situación de Tomás Sandoval, Montero enfatizó: "Hay que evaluar la parte médica, no se resolvió nada y es otro tema importante, ojalá se recupere, pero siempre quedará a mitad de camino, 3 o 4 meses afuera se pierde casi todo el campeonato, analizarlo bien con los médicos, todavía no se sabe y es difícil con la fractura que tuvo que esté pronto en las canchas, me informaron que no puede trotar, es difícil volver, necesitas pretemporada y cuando vuelve termina el campeonato, así que todos esos temas los analizaremos en estos días con los dirigentes".