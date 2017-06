El presidente de River sufrió un violento asalto

Rodolfo D'Onofrio reveló que tuvo miedo de morir ayer en momentos en que fue asaltado por cuatro personas que se movilizaban en dos motos y lo asaltaron en la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y Salguero, a pocas cuadras del estadio Monumental.





"Cuando me agarraron, en esa fracción de segundo pensé que me mataban", lanzó el presidente de River en declaraciones a Radio Mitre. "Te agarran del cuello y te dicen 'te vamos a quemar' y vos no sabés si están drogados o qué. Es muy fuerte que vos puedas perder la vida por un reloj", añadió.





El dirigente sufrió el violento asalto cerca de las cinco de la tarde de ayer, cuando circulaba en su vehículo y fue rodeado por la motos. Las personas que se trasladaban en las mismas lo obligaron a bajar, lo tiraron al piso boca abajo y le apuntaron con armas. Sobre el clima de inseguridad que afecta al país, D'Onofrio expresó: "Me preocupa que hace años que venimos con esto, en un lugar tan céntrico, con luz... Ojalá algún día tengamos una solución para esto, es muy duro".