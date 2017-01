El presunto autor de la muerte de Chocolate estaría involucrado en un asesinato ocurrido en Santa Fe

La salvaje agresión que le causó la muerte a Chocolate no es el primer caso de violencia que involucra a Germán Matías Gómez, el hombre de 36 años que permanece detenido como principal sospechoso del ataque. el medio sanfrancisqueño, El Periódico, pudo confirmar que estuvo detenido por un crimen ocurrido en Frontera en octubre de 2005, aunque posteriormente no fue involucrado en la causa, pese a que la familia de la víctima sigue sosteniendo que participó del asesinato. no es el primer caso de violencia que involucra a Germán Matías Gómez, el hombre de 36 años que permanece detenido como principal sospechoso del ataque. el medio sanfrancisqueño, El Periódico, pudo confirmar que estuvo detenido por un crimen ocurrido en Frontera en octubre de 2005, aunque posteriormente no fue involucrado en la causa, pese a que la familia de la víctima sigue sosteniendo que participó del asesinato.





Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2005 en una vivienda de calle 102 a la altura del 74 de la ciudad santafesina. En la madrugada de ese viernes fue apuñalado el joven sanfrancisqueño Leonardo Salvitti, quien tenía 22 años y era padre de dos hijas. Salvitti murió horas después camino al Hospital Iturraspe y Gómez fue detenido ese mismo día junto a Alberto Saavedra (quien luego fue sentenciado como el autor del crimen y cumplió la condena), presuntamente por encubrimiento. Tiempo después, fue liberado y no se lo involucró en el juicio que se hizo en Rafaela.





Lo que dice la familia

Rubén Salvitti, papá de Leonardo, asegura que su hijo murió desangrado y que tanto Saavedra como Gómez habían planeado matarlo. "Le dieron una puñalada a la madrugada y pudo haber sobrevivido, apenas le había tocado el corazón. Pero no lo llevaron al Hospital, lo abandonaron y murió desangrado tras varias horas pidiendo que no lo dejen morir", relata el hombre a El Periódico, sin poder contener las lágrimas al recordar aquel trágico día.

Un relato similar hace Mabel Casarella, mamá de Leonardo. "Les rogó durante horas que por favor no lo dejaran morir, que llamaran al padre y lo llevaran al Hospital. Y cuando ya agonizaba, ellos lo bañaron, lo cambiaron y lo llevaron a la casa de enfrente, donde vivía la abuela de uno de ellos y lo quisieron hacer pasar como que él se había herido. Cuando vieron que ya no daba más, llamaron a un remisero pero este hombre no quiso llevarlo en ese estado y nosotros creemos que fue quien hizo la llamada anónima a la ambulancia", relata la mujer.

Fuentes de la Policía santafesina que conocen de cerca el caso detallaron a este medio una versión similar a la que sostienen los padres de la víctima: al llegar a la casa donde ocurrió el crimen, Salvitti se encontraba cambiado y había una gran cantidad de sangre en una de las habitaciones.

Conocido La mamá de Leonardo narró a El Periódico que cuando vio el nombre y la foto que circulaba de Gómez por el caso Chocolate, tuvo el presentimiento de que lo conocía de algún lado. "A los cinco minutos me empiezan a llegar mensajes de distintas personas que me avisaban que era él. No hay dudas de que es él", dice la mujer, quien remarca que aunque pasan los años no termina de superar la muerte de su hijo mayor.

"Fui tres veces a Rafaela para hablar con el fiscal y explicarle cómo habían ocurrido los hechos, a ofrecerle testimonios para que también imputen a Gómez. Y siempre tenía el mismo sueño con mi hijo, que él me abrazaba y me decía ya está vieja, ya fue. Tenía siempre ese sueño, y en un momento dije que me tenía que calmar y dejar que las cosas pasen. Pero siempre confié en Dios en que algún día se iba a hacer justicia", afirma ahora tras conocer que Gómez está detenido.

Finalmente, la mujer confiesa ser también amante de los animales y no duda: "No pude ir a la marcha por Chocolate, pero si llega a haber otra de alguna forma voy a ir porque no quiero que quede impune".