El primer mensaje de amor de Lali Espósito a su nuevo novio, Santiago Mocorrea

Hace unos días, aparecieron las primeras fotos de Lali Espósito, de vacaciones en Punta del Este, abrazada en una pileta junto a Santiago Mocorrea, el productor musical de 32 años con el que comenzó un romance tras su separación de Mariano Martínez.

Luego, en diálogo con Infama (América TV) la actriz y cantante no esquivó ninguna pregunta sobre su vida amorosa y confirmó su noviazgo. "No, no es mentira que estoy con alguien. Son mentiras muchas de las cosas que se han dicho, pero que estoy saliendo con Santiago y que lo conozco, por supuesto. Eso es verdad".

Lali remarcó su deseo de vivir su flamante relación sin tanta exposición como la que tuvo con su ex novio: "Después de todo lo que pasó con Mariano (Martínez), vuelvo a mis bases. Yo con Benja (Amadeo) estuve de novia cinco años, y nadie sabía siquiera dónde vivíamos, qué hacíamos, adónde nos íbamos de vacaciones. No sucedía así, pero porque siempre me mantuve con un perfil bajo".

Y en el Día de los Enamorados, la actriz y cantante compartió un romántico mensaje con una foto de Santiago: "Mi hombre Mi amor ❤️ #S", escribió.

