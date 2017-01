"El que le dé confianza arrancará"

Colón desarrolla con total normalidad la pretemporada en Santa Fe, a la espera de jugar más amistosos con el fin de llegar en óptimas condiciones a la reanudación del torneo de Primera División, que por ahora es una incógnita saber cuándo arrancará.





Hasta el momento, Eduardo Domínguez optó porque los trabajos sean todos a puertas cerradas, al igual que los amistosos, que ya fueron tres (Atlético Paraná, Patronato y Unión de Sunchales), pero el jueves pasado dejó ver los primeros movimientos del equipo que pretende. Es verdad igual que develó cuál es su equipo base y la idea que pregona, pero por lo menos ya habló con los medios para transmitirle a los hinchas cómo viene la mano en el Predio Ciudad Fútbol.





Así como el DT contó detalles de los movimientos, los jugadores también hicieron lo mismo y uno de ellos fue el arquero Jorge Carranza, que contó cómo está viviendo está nueva etapa que arrancó después de la era de Paolo Montero.

"Como toda pretemporada, muy exigente, estando a disposición del entrenador y, sobre todo, del preparador físico. Así que ahora estamos ultimando detalles y empezando a trabajar bastante con la pelota. Ojalá lleguemos muy bien al inicio del torneo", expuso.





Como ya se sabe, no le tocó jugar mucho a raíz del buen presente de Jorge Broun, pero en las dos oportunidades que le tocó estar respondió con creces. Ahora que Domínguez es el entrenador, pretende ganarse un lugar dentro de los titulares: "El técnico fue muy claro con los dos. Si bien Fatu terminó en un buen nivel en el torneo pasado, y ahora también arrancó y está bárbaro, ahora es otra etapa, porque todos arrancamos de cero, no solamente en el puesto de arquero. Entonces, el que le dé más confianza y regularidad al entrenador, será el que comience el campeonato. Después, es verdad que tenemos una linda competencia interna y por suerte también tenemos una buena relación".





De todas maneras, reconoció que "uno quiere continuidad y necesita mucho más a la hora de trabajar, queriendo participar todos los fines de semana. Pero la decisión es del entrenador y uno está siempre a disposición. Después veremos qué pasa".





Posibilidades de salida

"Me llamaron varias instituciones. Agradecido a todas por esas oportunidades que me dieron de trabajar, pero yo tengo contrato hasta junio con Colón y estoy muy bien. Desde ya reitero que quiero continuidad, que es lo que todos buscamos, los cerca de 35 que somos en el plantel. Hay lugar para 11 y por eso la tenemos que pelear. Después de junio se verá qué camino seguimos", destacó en alusión a las propuestas que tuvo en este mercado de pases.





Entre algunos de sus conceptos, destacó cuál es la idea del nuevo conductor rojinegro: "Lo que Eduardo prioriza es arrancar desde el fondo con un equipo equilibrado. Intentar jugar en la medida que se presente la posibilidad. Sino está es porque el rival fue a apretar y eso quiere decir que, también, dejan espacios en mitad de cancha liberando a nuestros volantes, entonces tenemos la obligación de saltar líneas. En definitiva lo que busca es balancear el equipo. No es una cuestión absoluta de salir siempre jugando sino lo que más le convenga al equipo".





Respecto a la falta de victorias en la pretemporada, el golero minimizó la situación: "Siempre jugamos para ganar, pero estamos en una etapa de preparación donde los errores siempre surgirán, y de eso se trata. En base a cómo aparezcan, los podemos mejorar. Entonces todo pasa por corregir esas imperfecciones antes de que comience el torneo".

Volviendo a la chance de cambiar de aire en busca de titularidad, aseveró: "No me iría porque Jorge (Broun) siga siendo titular sino porque quizás mis expectativas son otras. Lo concreto es que tengo contrato hasta junio y no tengo cláusula de salida. Se interesaron varios equipos, entre ellos Chacarita y gente de Chile, pero la posibilidad de irme no está. Estoy muy contento en Colón y, si logro continuidad, ojalá que me pueda quedar mucho tiempo más".





En el final, fue cauto en cuanto a palpitar el Clásico que se a vecina: "Todo a su tiempo. Lo primero pasa por hacer una buena pretemporada, ver el equipo que le toca arrancar, tratar de hacer un buen partido con Olimpo y luego pensaremos en Unión. Creo que no es momento de pensar en el Clásico cuando aún falta bastante, ni siquiera sabemos cuándo arranca el torneo. Entonces, lo más importante es el día a día y que cada jugador dé lo mejor dentro del equipo".





"Eduardo aspirar a llegar alto. A medida que se consigan los resultados, podremos pensar en mirar otros horizontes. Pero nosotros somos conscientes de que necesitamos sumar y mientras más rápido lo hagamos, nos alejaremos de los promedios. Ahí será momento de pensar en otra cosa", concluyó.