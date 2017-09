El recurso al que apelará Domínguez para jugar contra Arsenal

Colón completó este miércoles en el estadio Brigadier López el entrenamiento más importante de la semana, pensando en el choque del viernes en Santa Fe, a las 19.05 y con arbitraje de Ariel Penel, ante Arsenal por la 2ª fecha de la Superliga. En dicho ensayo paró el equipo que piensa, haciendo la salvedad que en todo momento probó variantes para estar preparado ante cualquier circunstancia dentro del partido.





Una vez terminado el trabajo tomó contacto con los medios de comunicación donde, para variar, no confirmó el equipo: "Hicimos una prueba hoy (por este miércoles), pero recién mañana (por este jueves) lo terminaremos de definir. Más que nada estamos viendo el esquema pensando en las situaciones que se pueden presentar en el partido".





Lo que si dejó en claro es que Christian Bernardi ya está descartado: "Tuvo una molestia dos días antes del primer partido y no pudo volver a trabajar con normalidad. Está trabajando aparte, pero de lo médico no puedo hablar, porque no estoy capacitado para dar un diagnóstico".





En torno a esto, esbozó también que, de no mediar ningún inconveniente, el ecuatoriano Axelander Domínguez volverá a estar entre los once: "Hay que esperar. Llega recién el jueves (se fue a estar con su Selección) y hay que ver si llega para viajar. Siempre lo tenemos en consideración, pero también hay que ver cómo llega".









Asimismo, remarcó que es vital ahora "empezar a encontrar el ritmo y las situaciones para empezar a hablar de efectividad. Quedó atrás lo de la Copa Argentina , ya pasó y ahora estamos enfocados en dar lo mejor para que Colón empiece a ganar. Era un torneo paralelo que no pudimos continuar. Nos dio mucha lástima y bronca también, pero esto sigue y hay que enfocarnos en el campeonato", agregó.





Una de las posibilidades es que Tomás Chancalay sea uno de los hombres en ofensiva, pero Domínguez paró el carro apenas pudo pidiendo cautela: "¿Por qué me preguntan tanto por Chancalay? ¡Ya tres veces!. Todos los jugadores aportan cosas diferentes e importantes. Tomás estuvo trabajando con el Sub 20 y por lo que me enteré lo hizo de buen amanera. Sabemos lo que nos puede aportar si es que le toca jugar".





Marchando en el mismo contexto, no se animó a decir quién será el lateral derecho, Ceballos o Toledo: "En su momento Gustavo no estaba habilitado y por eso a Lucas le tocó jugar y lo hizo de buena manera. Es una linda pelea por el puesto. Ambos están muy bien y se define en la semana y donde vemos quién está mejor".





Ahora se viene Arsenal: "Es un equipo difícil, porque trata muy bien la pelota, ya que tiene jugadores de buen pie. Tiene amplitud y profundidad, entonces hay que tomar los recaudos necesarios. Uno pretende ganar y mucho más. Pero todo se dio así y hay que aceptar estas situaciones, de no haber podido ganar todavía. Solo hay que corregir y mejorar. Por eso vamos por nuestro primer triunfo el viernes".









"Nosotros pretendemos jugar en base a nuestra idea y no solo teniendo en cuenta el rival", concluyó.